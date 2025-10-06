Detienen en Dénia a una joven de 21 años con 17 kilos de hachís para llevar a las Baleares

Golpe al tráfico de hachís en las islas Baleares. La Guardia Civil detiene en la capital de la Marina Alta a una joven de 21 años acusada de cargar con casi 18 kilos de esta sustancia estupefaciente.

La detención se había producido el 22 de septiembre, dentro de las operaciones de control dedicadas a la lucha contra el contrabando, el fraude y el tráfico de drogas.

En ese dispositivo realizado por los agentes de la Sección de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil destinados en el Puerto de Dénia detectaron el vehículo de la arrestada que tenía previsto embarcarse con destino a las islas.

El turismo levantó las sospechas del equipo encargado de prevenir y perseguir la llegada de alijos de estupefacientes a la península y a las islas. Así, los investigadores identificaron a la conductora, que era la única ocupante del vehículo.

En ese control detectaron incoherencias entre la documentación presentada de la chica de nacionalidad española y los datos del coche, además de que carecía del seguro obligatorio.

Ante estas irregularidades, decidieron proceder a realizar un registro más exhaustivo. Y ahí fue donde localizaron en el interior del vehículo una bolsa de deporte que contenía 17 paquetes envasados al vacío.

Al analizar el contenido, comprobaron que la sustancia se trataba de hachís, en una cantidad que tenía un peso total de 17,897 kilos. Por eso procedieron inmediatamente a la detención de la sospechosa.

El hachís es una droga que está lejos de ser la más intervenida en este tipo de operaciones, como explican fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL. Lo más habitual en el tráfico de estupefacientes a las islas son la cocaína y las drogas de diseño, como el tusi o el MDMA y otros tipos de metanfetamina.

La detenida, una mujer de 21 años, a la que se le imputa un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia. Este ha decretado su libertad provisional, entre ellas comparecencias periódicas y la entrega del pasaporte.

La Guardia Civil continúa con la investigación con el fin de esclarecer el origen y destino de la droga incautada.