Rocío, Fátima y Radia, las tres menores de 16 años que siguen desaparecidas en Calpe

Tres chicas de 16 años siguen desaparecidas en Calpe. Son las únicas menores que se encuentran en paradero desconocido este año en la provincia de Alicante.

En la Comunitat Valenciana desaparecen alrededor de siete personas al día, siendo en un alto porcentaje de los casos voluntario.

Pero los casos más preocupantes son los que implican a menores y en los que no hay resultados en los primeros días tras la alerta.

Es el caso de estas tres chicas: Rocío, Fátima y Radia. La primera fue vista por última vez hace casi ocho meses, el 4 de marzo de este año. Medía 1,55 metros, pesaba 50 kilos, tenía ojos marrones, el cabello castaño, liso y largo, y vestía mallas negras y una bata gris con detalles.

Apenas una semana después, el 11 de marzo, desapareció Fátima, de 1,65 metros de altura y 65 kilos, con ojos marrones y pelo castaño, rizado y largo.

Meses más tarde, el 10 de septiembre, se perdió el rastro de Radia, también de 16 años, 1,60 metros de altura y 50 kilos, con ojos marrones y pelo negro, ondulado y largo.

Tres desapariciones en la misma localidad con perfiles similares que han puesto en alerta a familias, vecinos y autoridades.

Los perfiles de las jóvenes están activos en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), donde se muestran imágenes de las menores e información para ayudar a su identificación.

El CNDES se define como "un organismo pionero en Europa para coordinar la información sobre personas desaparecidas".

Curiosamente, el 19 de agosto de 2024 desapareció en Calpe Jennyfer Tatiana, una menor también de 16 años que estuvo más de un mes fuera del rastro de familiares y autoridades hasta que fue encontrada.

El último caso de un menor desaparecido y hallado en Calpe fue el mismo día que el de Jennyfer, el 19 de agosto, pero de 2025.

Ese día se dio la alerta para buscar a Dairon, un bebé de tan solo un año que finalmente fue encontrado a los pocos días.

Denunciar lo antes posible

Fuentes de la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana de la Policía Nacional explicaron a este diario que no hay que esperar 24 horas para poder poner una denuncia.

"Es una leyenda. Es más, ante la sospecha de desaparición de un familiar o amigo que no lo haya hecho de manera voluntaria, deben hacérnoslo llegar desde el primer minuto porque el minuto uno es clave para que los investigadores tengan la información más relevante e importante", añadieron estas fuentes.

"Otra cosa es que sea voluntaria, porque toda persona tiene derecho a desaparecer si quiere". Se refieren a las personas "mayores de edad y con plena capacidad de sus facultades". Porque, en el caso de menores, su voluntad de marcharse no depende de ellos.