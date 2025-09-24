Generalitat recurrirá el nuevo deslinde en las playas de Dénia y critica que Costas "ni nos coge el teléfono"

Generalitat y Ministerio de Transición Ecológica siguen sumando enfrentamientos. El Consell confirma este miércoles que recurrirá la nueva orden del Gobierno de Sánchez que aprueba el deslinde de nuevas viviendas en las playas de la Comunitat Valenciana, en este caso las de Dénia.

Marc García, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, así lo ha anunciado en la visita que ha hecho a la capital de la Marina Alta. Allí se ha reunido con la comisionada de la Generalitat en el Puerto de Dénia, Pepa Font, y representantes de los afectados.

La decisión de aplicar líneas de deslindes, según explica el Ministerio, determina qué bienes son de dominio público marítimo-terrestre y cuáles, aun siendo privados, están afectados por limitaciones respecto a su propiedad.

El director general remarca, a través de un comunicado, que el Consell "va a seguir cumpliendo su compromiso con las asociaciones vecinales de recurrir tanto por vía judicial como por vía administrativa los diferentes deslindes que ha impulsado el Ejecutivo central".

Dénia es uno de los municipios más afectados en la Comunitat Valenciana por esta gestión del dominio público terrestre. Según los cálculos de la Generalitat, son más de tres mil vecinos los afectados por estas líneas.

Eso implica, como recuerda García, que algunos de ellos "pasan de ser propietarios de sus viviendas a concesionarios, porque la propiedad será ahora del Ministerio". Y ha añadido que "la voluntad de la Generalitat es no dejarlos solos ante un Gobierno central que ni nos coge el teléfono para poder hablar".

Y el impacto de la decisión ministerial es amplio. Como detalla Marc García, este segundo deslinde que se aprueba en unos meses, unido al anterior, afectará a unos 14 kilómetros de la costa de Dénia.

"El Ministerio nuevamente tira hacia atrás la línea roja del deslinde cada vez que los revisan", critica abiertamente el director general. El primer deslinde de Les Deveses de Dénia fue aprobado definitivamente por el Gobierno antes de las pasadas navidades y en marzo la Generalitat ya interpuso un primer recurso.

Frente a las decisiones en Madrid, la Generalitat presenta la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa aprobada en Les Corts "para tratar de proteger a los vecinos y a sus propiedades".

Esta es la primera norma de rango autonómico "que busca compatibilizar la protección del litoral con los usos económicos de la costa, y proteger los núcleos costeros tradicionales y las viviendas frente a deslindes como este". El reto es ver quién gana la batalla legal.

Marc García se ha reunido con el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, para abordar diferentes cuestiones que afectan al municipio. García ha destacado la apuesta de la Generalitat por el puerto de Dénia con actuaciones directas como el dragado o la mejora del acceso al Moll de la Pansa y otras frutas de la colaboración público privadas para mejorar la integración de la infraestructura en el municipio.

En la reunión, como señalan, han tratado otros proyectos como el de una concesión de una instalación de ocio y hostelería en la zona del Raset (Tamarindos) que implicará la regeneración medioambiental del entorno.

En este sentido, ha remarcado que se ha iniciado el proceso y que hay constancia de varias ofertas, que tendrán que ser estudiadas y evaluadas por las administraciones y actores implicados, a los que se va a recabar su posición.