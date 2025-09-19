Una persecución acaba con el coche fugado y el de la Guardia Civil volcados en la AP-7, a la altura de Benissa

Una persecución ha terminado en un aparatoso accidente de tráfico en la AP-7, a la altura de Benissa, entre un coche que se había saltado un control y el vehículo de la Guardia Civil que ha terminado con ambos volcados fuera de la vía.

El choque se ha producido a las 10:10 horas de este viernes en el kilómetro 621 en dirección Murcia.

En el coche fugado iban tres hombres y una mujer, y en el de la Benemérita dos agentes. Los seis han sufrido heridas leves, según han informado fuentes del instituto armado a a este diario.

La Guardia Civil se encontraba realizando un control rutinario cuando un vehículo se ha dado a la fuga.

Los agentes comenzaron una persecución a toda velocidad para dar caza a los sospechosos.

Tras diez kilómetros, el vehículo fugado realizó una maniobra evasiva que le hizo volcar e impactar en el coche oficial.

El fuerte impacto ha expulsado a ambos vehículos fuera de la carretera ante la atenta mirada de los conductores. El accidente ha causado una gran retención en la zona.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.