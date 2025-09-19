Muere un motorista de 60 años tras chocar con un camión en una carretera de Pego (Alicante)

Un motorista de 60 años falleció en la tarde de ayer, jueves 18 de septiembre, tras una fuerte colisión contra un camión en una carretera del pueblo alicantino de Pego.

El accidente de tráfico se produjo sobre las 17:30 horas de ayer en la carretera CV678 del término municipal.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha señalado que en el momento del accidente se movilizó a una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con un equipo médico de Atención Primaria y a un helicóptero medicalizado.

Sin embargo, a la llegada de la ambulancia, el equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista accidentado y el helicóptero medicalizado fue desactivado.

Por otro lado, otro motorista falleció en la noche del pasado 1 de septiembre en la provincia, concretamente, en El Campello.

Según informó el CICU, el suceso se produjo a las 22:15 horas en la carretera N-332 del término municipal.

El CICU movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, cuya edad se desconoce.

