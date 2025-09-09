Polémica en Altea por supuestos "favores" al hotel de lujo donde trabajó el hijo del alcalde

La polémica en Altea ha vuelto con fuerza tras las vacaciones. La crispación política en el municipio ha llegado a su máximo nivel con las acusaciones del PP sobre supuestos "favores" por parte del alcalde, Diego Zaragozí (Compromís), a un hotel de lujo en Altea Hills donde trabajaba su hijo.

Los populares han cargado contra Zaragozí insinuando un trato de favor al exclusivo Hotel ZEM, donde su hijo trabajó este verano antes de retomar sus estudios universitarios en septiembre.

Este complejo donó 200.000 euros al anterior Gobierno de Compromís en 2020 y, según el PP, se habría beneficiado de permisos de edificabilidad.

Además, aseguran que el empleo de su hijo habría coincidido en el tiempo y condicionado la decisión de aprobar los recursos de alzada que la empresa Órbita Solar, propietaria del hotel, interpuso contra la Junta de Gobierno de Altea Hills por algunas decisiones de la misma.

La aprobación permitió al Hotel ZEM presentar una lista de candidaturas que le daría el control de la Entidad Urbanística de Conservación, ya que tiene gran parte de los votos.

De esta lista forma parte Alexey Shirokov, un abogado considerado socio de la mafia rusa en la Costa Blanca. Por lo que también se acusó al alcalde de abrir la puerta de la urbanización al crimen organizado ruso.

Defensa

Estas graves acusaciones tuvieron una contundente respuesta de Zaragozí en el último Pleno del 4 de septiembre.

Ante la acusación del concejal del PP Alex Mulet sobre los "intereses personales" y "casualidades" en las decisiones del consistorio respecto al complejo, el alcalde le tachó de "rastrero", "tirado" e "indigno".

Instalaciones del Hotel ZEM. Hotel ZEM.

"Mi hijo tenía tres ofertas de trabajo este año, tiró currículums y le va a interesar. Es importante saber que no es el director del hotel ni el jefe de medicina, estaba en el chiringuito de la piscina", contestó el regidor.

"Mi hijo ha trabajado este verano como el 80 % de los jóvenes de Altea que están estudiando fuera porque tienen que pagarse pisos. Yo nunca he hablado con el hotel", resalta.

"Cobraba 1.350 euros limpios trabajando a 40 grados, si eso es enchufe...", añade. Respecto a las críticas del PP, afirma que le parecen "surrealistas".

"Relación hostil"

Más allá de las acusaciones por intereses económicos, hay parte de los vecinos que ven un conflicto ético en la aprobación de los recursos.

Sobre esto, manifiesta que hay una confusión y que el equipo de Gobierno no votó la aprobación de los recursos, sino que votó a favor de los informes de los servicios jurídicos.

"Si los abogados lo estiman lo elevan a Pleno y nosotros tenemos que aprobarlos para dar sustento a esos informes. Si hubieran tenido otra resolución los hubiéramos aprobado también, no es una decisión política", apunta.

Mientras, desde la Junta critican que para esta decisión se hayan basado "en unos estatutos de 1992 que ya no están en vigor".

"Exigían que un miembro del Ayuntamiento estuviera en dicha Junta. Y anularon el nombramiento de la presidenta porque es su hija la propietaria de la vivienda de Altea Hills y no ella, pese a que su hija es menor de edad y, por tanto, es su representante legal", recriminan.

Zaragozí reconoce que entre la Junta y el Ayuntamiento ha habido "una relación hostil", pero insiste en que eso no ha influido en las decisiones.

La disputa también abarca el campo de las licencias. Mientras que desde la Junta acusan al consistorio de hacer la vista gorda respecto a obras en el hotel, el Ayuntamiento lo niega.

El alcalde incluso afirma que el consistorio ha denunciado recientemente al Hotel ZEM por una obra de paneles solares que no cumple la normativa.