Alarma en Altea Hills, será controlada por un socio de la mafia rusa y un hotel que donó 200.000 euros al Ayuntamiento

La urbanización de lujo Altea Hills, uno de los enclaves residenciales más exclusivos del Mediterráneo, se encuentra inmersa en una guerra por su control que podría acabar en manos de presuntos socios de la mafia rusa y empresarios condenados por delitos fiscales.

Los enfrentamientos judiciales entre la Junta de Gobierno de la urbanización y el Ayuntamiento de Altea han derivado en una batalla cruzada que desembocó en la anulación de la presidencia de la lujosa urbanización. Una decisión que ha alarmado a vecinos ante la posible entrada de actores sospechosos en la nueva dirección.

Entre los miembros de la nueva Junta de Gobierno que apunta a imponerse en la próxima asamblea figura Alexei Shirokov. Está considerado el hombre de la mafia rusa en la Costa Blanca y ha sido detenido e investigado por presuntamente formar parte de una organización criminal y sobornar a funcionarios públicos a cambio de favores.

El empresario y abogado ruso forma parte de la lista propuesta por el grupo Órbita Solar, la compañía propietaria del hotel ZEM (anteriormente hotel Altea Hills) que donó 200.000 euros para las obras de un aparcamiento al anterior gobierno de Compromís en 2020.

La compañía está respaldada financieramente por los empresarios Juan Ferri y José Baldó, ambos con condenas penales por administración desleal y delito fiscal.

Disputa

La polémica comenzó en agosto de 2024, cuando la Asamblea General de vecinos de Altea Hills eligió una nueva Junta de Gobierno.

En aquella sesión, los residentes arremetieron contra el alcalde de Compromís, Diego Zaragozí. Y así acordaron encargar la viabilidad de una querella por prevaricación y delito medioambiental contra el Ayuntamiento por la inacción municipal ante la pérdida de cerca del 50 % del agua potable en la urbanización.

Fuentes de la Junta de Gobierno de Altea Hills señalan a EL ESPAÑOL que la reacción del consistorio fue convocar una sesión extraordinaria. En ella se aprobaron obras de emergencia para la red hídrica por cerca de 3.750.000 euros.

"Lo más grave es que estas obras se adjudicaron sin licitación pública utilizando el procedimiento de emergencia, un mecanismo legal excepcional reservado para catástrofes naturales como la dana, no para problemas de infraestructura conocidos durante años", denuncian desde la urbanización.

El enfrentamiento escaló hasta alcanzar su punto de máxima tensión cuando el pasado 31 de julio el pleno municipal aprobó por urgencia la anulación de toda la Junta elegida por los vecinos, concediéndoles un mes para convocar nuevas elecciones.

El alcalde sostiene que esta decisión fue consecuencia de un recurso presentado por Órbita Solar en el que pedía la anulación de la Junta porque la presidenta no era propietaria a pesar de que su hija menor sí lo era y porque no había un representante del consistorio en la asamblea.

"Los servicios jurídicos estudiaron el recurso y les dieron la razón porque la Junta se convocó ilegalmente. El Ayuntamiento no tiene nada que decir ni ningún interés", afirma Zaragozí.

El regidor admite que con la anterior Junta la relación era "hostil", pero asegura que no existe un trasfondo político, sino una disputa entre los propietarios de la urbanización.

Respecto a la donación de más de 200.000 euros al anterior gobierno de Compromís, Zaragozí recalca que no ha habido ningún contacto con la empresa.

"No hemos hablado ni tenido ningún tipo de relación con la empresa desde que abrieron el hotel ni tenemos interés en que haya unos u otros. Tampoco conocemos ninguna lista propuesta por la compañía, pero si va a estar Shirokov no sé si es la persona más adecuada", añade.

Alexei Shirokov

Los vecinos temen que Órbita Solar, que controla más de un 15 % de los votos, pueda sumar los apoyos de Shirokov y las propiedades gestionadas por su inmobiliaria, lo que garantizaría la victoria de la firma en la asamblea.

La preocupación vecinal se centra en la posible incorporación de Alexei Shirokov, señalado como socio de la mafia rusa en España.

El propio Shirokov compartió un mensaje en el grupo de Facebook de la comunidad en el que presentó su candidatura.

"Soy presidente y propietario en Altea Hills desde 1996. Creo que a estos niveles hay poca gente que no me conozca. Siempre he estado en línea de apoyar el bienestar de nuestra urbanización e intervine en su vida comunitaria", escribió.

"Soy una persona seria y comprometida y, en caso de salir elegido, daré todo para defender los intereses de nuestra comunidad", añadió el ruso.

Alexei es conocido desde el 2020, cuando tanto él como otras 22 personas fueron detenidas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional.

Los antecedentes

Según la investigación, era la cara visible en España de dos mafias internacionales de máximo nivel: la Poldoskaya y la Kutaiskaya.

Procesado por organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, Shirokov fue identificado judicialmente como el principal "conseguidor" y "lobista" de la mafia rusa en la costa valenciana, representando, según Europol, a mafiosos del nivel más alto de la criminalidad organizada del espacio postsoviético, implicados en asesinato, extorsión, tráfico de drogas, armas y trata de seres humanos.

Su método de trabajo consistía en la corrupción sistemática de políticos, funcionarios y fuerzas de seguridad mediante regalos y contraprestaciones económicas.

Entre sus contactos infiltrados se encontraban concejales del PP de Altea y Benidorm, un inspector de Policía Nacional de Benidorm, el teniente jefe de la Guardia Civil de Altea y un inspector de la Policía Nacional.

La asamblea extraordinaria convocada para el 28 de agosto decidirá la nueva Junta de Altea Hills, motivo por el cual la actual presidencia ha pedido a los vecinos que participen para evitar que la urbanización caiga bajo el control de la empresa y de Shirokov.