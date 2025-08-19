Este es el brusco cambio de tiempo en la provincia de Alicante por el que Aemet lanza el aviso amarillo

Brusco contraste en el tiempo en la Comunitat Valenciana con el adiós a la ola de calor. Se pasa de desactivar la alerta roja por altas temperaturas a un descenso significativo de seis grados sobre la media para este agosto. Y la tranquilidad será corta porque para el miércoles hay un aviso amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, alerta de que este miércoles desde las 14 horas y hasta la medianoche hay que tener precaución en el litoral norte de la provincia de Alicante, en las comarcas de la Marina Alta y el Comtat.

En ambos casos lo lanzan por precipitaciones que pueden llegar a un acumulado de 20 litros en una hora y por tormentas. La probabilidad de estos fenómenos los sitúan en el rango de 40 a 70 %. El jueves ya no hay previsto ningún aviso.

La previsión de este martes que lanza este organismo destaca el "notable" descenso de las temperaturas, especialmente en el caso de las máximas. Las más altas se prevén en Elche y Orihuela, con 35 grados, mientras que Alicante tiene la más baja, 33 grados, entre las grandes poblaciones.

Meteored profundiza en los datos y señala el contraste frente a la media que se debería registrar para estas fechas. Según estos, este martes y miércoles en toda la Comunitat Valenciana se estará entre 5 y 8 grados por debajo de lo habitual.

¿Toda la Comunitat Valenciana? No, una pequeña área se mantiene irreductible frente a esta caída de temperaturas. Será en Dénia y alrededores donde, de hecho, llegará a estar hasta cuatro grados por encima de lo esperado durante buena parte del miércoles, hasta que en la noche se iguale con esa previsión.

La experta de Meteored Andrea Danta resalta que el fin de la ola de calor es el de "la tercera más larga desde que existen registros en España". Desde 1975 que no se obtenían datos similares y "tras 16 días de temperaturas extremas, llega por fin el más esperado desplome térmico de este verano".

Danta explica que precisamente "el intenso calor de los últimos días, la convergencia de vientos en superficie y un Mediterráneo excepcionalmente cálido están alimentando la inestabilidad".

Es ahí donde recuerda los avisos de la Aemet por tormentas que en el caso de la Comunitat Valenciana se centrará en la mencionada área del litoral norte de la provincia de Alicante.