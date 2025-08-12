Este pequeño pueblo de 2.500 habitantes lidera la subida de la vivienda en Alicante: un 8 % más en julio

Ni Alicante, ni Elche ni la lujosa costa de Altea. El liderato en el crecimiento del precio de la vivienda lo ostenta Orba, un pequeño pueblo de unos 2.500 habitantes con una subida del 8,2 % el pasado mes de julio.

Enclavado en el interior de La Marina Alta, a medio camino entre las sierras y el mar, Orba ha visto cómo el valor medio del metro cuadrado se disparaba en tan solo un mes, situándose en 2.117 €/m², según Idealista.

La cifra pulveriza los datos de los siguientes municipios con mayor crecimiento de la provincia en el último mes.

Muy por detrás se sitúan San Fulgencio, que alcanzó un +4,0 %, o Cocentaina, que creció un 3,7 % hasta los 870 €/m². Les siguen Novelda (+3,2 %), Pedreguer (+3,0 %) y Petrer (+2,9 %).

En comparación, el precio medio de todos los municipios alicantinos ascendió tan solo un 0,5 % el pasado mes.

A pesar de este aumento, el pueblo no está en su techo de precios, pues su máximo está fijado en 2.164 €/m² en abril de 2024.

En cuanto a la variación trimestral, Orba se queda muy atrás del insostenible ritmo provincial con un moderado ascenso del 0,9 % y un aumento anual del 4,9 %, frente al +4,8 % y 15,9 % de la provincia, respectivamente.

En Orba hay 1.765 viviendas construidas. La mayoría de ellas tienen entre 120 y 150 m² y fueron edificadas entre 1980 y 1989.

La población ha crecido un 9,6 % durante los últimos 10 años. Es uno de los pueblos con mayor media de edad del territorio, pues la mayor parte de los residentes tiene más de 65 años, según Idealista.

El líder anual de la provincia está muy por encima de los números del municipio. Son los municipios de La Marina Alta y la Vega Baja se reparten las mayores subidas en 2025.

Con un 38,9 % de crecimiento, Dolores se impone, seguido de Teulada-Moraira, con 36,2 %, y San Isidro, con 30,7 %.

El pueblo

El municipio está lleno de fachadas tradicionales y cuenta con antiguos retablos cerámicos en calles serpenteantes.

Dos de los lugares más emblemáticos que ver en Orba son sus lavaderos tradicionales o fonts, conocidos como la Font de Dalt y la Font de Baix.

La localidad es conocida por su antigua tradición alfarera, que narra la historia del pueblo desde el siglo XVII hasta la actualidad.

También cuenta con su propio castillo, una fortaleza medieval construida entre los siglos XIII y XIV, rodeada de acequias, balsas de riego y antiguas fuentes.