El ministro Óscar Puente no duda y escoge este pueblo de Alicante para veranear: "Mediterráneo puro"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, es uno de los miles de turistas que han escogido la costa de Altea para desconectar y disfrutar del verano en un entorno privilegiado junto al mar.

El vallisoletano ha visitado este rincón de la provincia de Alicante para pasar unos días aprovechando el parón político de agosto.

El ministro publicó un vídeo en su cuenta oficial de X en el que mostraba el espectáculo de fuegos artificiales del Castell de l'Olla del pasado 9 de agosto.

El espectáculo pirotécnico más importante de la Costa Blanca fue descrito por él mismo en su publicación como "Mediterráneo puro".

El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, contó con más de 1.500 kilos de pólvora disparados desde plataformas flotantes en el mar.

Puente fue uno más de los más de 50.000 asistentes que disfrutaron del espectáculo en la playa de la Olla en el gran evento de luz de la provincia.

Esta fiesta cuenta con más de 30 años de historia y tiene su origen en el homenaje que Altea hizo a su pirotécnico Blas Aznar.

Con el paso de los años, ha ido evolucionando e, incluso, ha incorporado el ritmo musical en los disparos de los fuegos artificiales y la congregación de embarcaciones en la bahía del destino para contemplar el Castell de l'Olla.

Pero estas vacaciones, como todo lo que rodea al ministro, no han estado exentas de polémica, pues ha recibido críticas por acudir al evento cuando ocurría una crisis ferroviaria.

Precisamente el mismo fin de semana, un tren Madrid-Cádiz quedó detenido durante más de cuatro horas en Almodóvar del Río (Córdoba) con más de 400 pasajeros atrapados sin luz ni aire acondicionado, con temperaturas exteriores cercanas a los 40 grados.

Conexión con Alicante

El socialista ha fortalecido sus vínculos con la provincia alicantina a través, principalmente, de su pareja, la alicantina Yasmina Gregori.

Puente tuvo su tercer hijo, el primero con la alicantina, con el nacimiento del pequeño Óscar el 13 de mayo, el mismo día en el que se celebra al patrón de la ciudad de Valladolid, San Pedro Regalado, de la que Puente fue alcalde durante casi 10 años.

Mediterráneo puro. Altea. Castell de l’Olla. pic.twitter.com/1902Zda2DB — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 9, 2025

La consolidación de esta relación se materializó en 2024 cuando Puente adquirió una vivienda en Alicante, según consta en su declaración de bienes del Congreso.

La alicantina trabajó en atención al cliente en El Corte Inglés de Alicante en 2008 y en varias empresas del sector hostelero como el Grupo Concerto, donde trabajó de relaciones públicas, o el Hotel San Juan Alicante Golf.