Capturan a un ladrón que sembró el miedo en Jávea con más de 30 robos en casas

Un hombre de 32 años ha sido capturado en Xàbia tras sembrar el miedo entre los residentes con 33 robos en casas de la localidad desde finales de 2023.

El sospechoso, de nacionalidad española, actuaba en una de las principales avenidas del municipio con un mismo patrón: el autor accedía a las casas escalando y forzando las cerraduras de las ventanas cuando los propietarios estaban fuera.

La Guardia Civil lo llevaba investigando desde finales de 2023, cuando se detectó un incremento de entradas en viviendas en una de las zonas más conocidas de Xàbia.

Ante esta situación, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Jávea, asumieron la investigación para esclarecer los hechos, realizando una serie de actuaciones y vigilancias discretas para dar con el responsable.

Sin embargo, "su identificación se vio dificultada debido a que, tras cometer cada robo, el sospechoso desaparecía durante días o semanas. A pesar de ello, gracias a un exhaustivo trabajo de seguimiento y análisis, los investigadores lograron finalmente identificarlo, lo que permitió dar el paso definitivo hacia su detención", explican desde el instituto armado.

Los meses de seguimiento dieron sus frutos con la identificación del sospechoso y el 3 de marzo de 2025 realizaron un registro en su domicilio. En el interior se encontraron numerosos objetos de valor procedentes de los robos, lo que permitió vincularlo con más delitos.

No obstante, la mayoría de los objetos robados de los vecinos no han podido ser recuperados porque fueron vendidos tras los robos. Los agentes no encontraron al hombre en el domicilio, por lo que iniciaron una búsqueda que culminó el pasado 4 de marzo con su localización y final detención.

El detenido, al que se le imputan 33 delitos de robo con fuerza y que ya contaba con numerosos antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Denia (Alicante).

Robos en hoteles

Por otra parte, la Guardia Civil también arrestó en febrero a un ladrón que se colaba en habitaciones de hoteles de El Campello tras cuatro entradas con fuerza en las que se hizo con objetos de valor de los huéspedes.

La Guardia Civil detuvo al hombre de 50 años tras un seguimiento del sospechoso, que viajaba desde Alicante a El Campello en transporte público para cometer sus robos y luego desaparecer.

Los agentes realizaron un "análisis exhaustivo de las pruebas recabadas, logrando identificar al sospechoso". Este delincuente itinerante sustraía pequeños objetos que metía en una mochila para pasar desapercibido. Así, la investigación indica que los objetos eran vendidos de manera inmediata.