El drama de las playas de Dénia: la nueva Ley de Costas valenciana evitará nuevos deslindes "antinaturales"

Hace una semana los 3.000 afectados por los los deslindes aprobados por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica se manifestaron bajo el lema "Dénia está de luto" por las calles de la capital de la Marina Alta alicantina. La tramitación de estos deslindes suponen la apropiación por parte del Estado de un centenar de viviendas que en su día se construyeron legalmente en el litoral y de diferentes metros de superficie en las parcelas de toda la línea de playa.

Como explican los afectados, se trata de un procedimiento administrativo irregular que en vez de seguir una línea recta lo hace en forma de "dientes de sierra" afectado a unos vecinos sí y otros no, y sin que el Ministerio haya cumplido su obligación de proteger las playas durante décadas.

A la manifestación acudió el director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, que ya tramita una nueva ley autonómica contra los desmanes del Gobierno central y que actualmente se encuentra en face de participación pública. Desde su cargo ya ha pedido en dos ocasiones una reunión con la directora general del Ministerio y ni siquiera le ha contestado a los escritos.

Según explica García Manzana, "lo primero que hay que dejar claro es que la competencia de trazar la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) seguirá siendo del Estado porque así lo dice la Constitución española". A partir de ahí, no obstante, a la Generalitat le quedan medios a través de la nueva normativa para frenar las "incoherentes decisiones del Ministerio".

Primero, señala el director general, con la "declaración de núcleos de valor etnológico" que prevé el artículo 17 de la nueva ley. Así, a las viviendas tradicionales de la costa se les "dota de un carácter de bien patrimonial que debe protegerse, lo que colisiona con el deslinde propuesto y evita la demolición de las viviendas".

La ley no establecerá a priori cuáles son esos núcleos de valor etnológico en el litoral valenciano. Deberán ser los ayuntamientos los que promuevan la declaración, por lo que en el caso de Les Deveses de Dénia el proceso en el que están ahora los afectados podría dilatarse.

La segunda herramienta de la que se dota la Generalitat con la nueva normativa es "el establecimiento de obligación por parte de la Conselleria de paralizar vía administrativa o judicial todos los deslindes promovidos por el Ministerio que colisionen con la ley valenciana".

Es algo que de facto el gobierno de Carlos Mazón ya está haciendo, pero con la aprobación de la ley pasará a ser una obligación de la administración autonómica. Un "compromiso en forma de obligación legal para los sucesivos gobierno autonómicos", señala el director general.

García Manzana es muy crítico con el deslinde aprobado por el Gobierno en Dénia pero va más allá: "Se debe modificar totalmente la legislación estatal". No en vano, los deslindes diananses se han aprobado en base a los datos sobre la llegada de olas en los temporales a las viviendas antes de la rehabilitación de la playas prometidas durante décadas y que se han terminado después de marcar el límite de las expropiaciones.

"No tiene sentido trazar una línea en dientes de sierra porque las olas no llegan así, de forma natural, al litoral. No es coherente. Estamos ante un caso claramente marcado por una burocracia que no conoce el terreno y lo que ha sucedido en el litoral", señala el director general valenciano. "Por eso pedimos coherencia la Ministerio".