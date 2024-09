Detenido uno de los dos motoristas asesinos de Dénia: "Se va a saber todo en horas"

Uno de los dos principales implicados en el crimen de Dénia ha sido ya detenido por la Policía Nacional de Alicante tan solo un día después de que un hombre apareciera sin vida en un garaje privado de la ciudad con un tiro en la cabeza. Y fuentes policiales afirman que "se va a saber todo en las próximas horas".

El arresto del sospechoso ocurrió el miércoles por la noche gracias a las pistas obtenidas por los agentes en la exhaustiva investigación que se está llevando a cabo tanto de la escena del crimen como de la vida del varón asesinado, que tenía alrededor de 40 años y nacionalidad española.

El hombre detenido es uno de los dos sospechosos que están en el foco de la Policía desde que horas después de encontrarse el cadáver en la calle Patricio Ferrándiz encontraran la moto negra presuntamente utilizada por los responsables para acabar con la vida del hombre y huir.

El vehículo fue hallado cerca del lugar de los hechos, en la calle Diana, a cien metros de donde todo ocurrió. Allí se perdió en un principio el restro de los asesinos, quienes habían sido vistos por varios vecinos que se sorprendieron al ver correr a dos motoristas por las calles del municipio. Aunque este comportamiento les pareció extraño en un primer momento, no sabían la magnitud del delito que acababan de cometer.

El trabajo del equipo de homicidios ha conseguido dar con uno de esos motoristas en apenas un día, y ya trabajan para arrestar al segundo implicado y arrojar luz sobre el oscuro suceso, ya que afirman que "se va a saber todo en las próximas horas".

Si bien apuntan que la investigación está aún abierta y que no pueden dar más detalles sobre cómo, cuándo y dónde se detuvo al sospechoso para no interferir con el trabajo de los especialistas en estos casos y no alterar el resultado de la operación.

"Sorpresa" en el municipio

El crimen ha sido recibido con"sorpresa" en la capital de la Marina Alta, reconoce el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, quien señala a este diario que "nunca te esperas que pueda pasar una cosa de estas aquí".

Este tipo de sucesos "suelen ocurrir cuando hay cosas raras de por medio", menciona el regidor. Y es que una de las principales hipótesis es que los hechos hubieran ocurrido por un ajuste de cuentas.