Detenido en Alicante al integrante de una banda que saqueó hasta 8 chalés en 5 horas

Agentes de la Guardia Civil de Alicante han detenido a un varón de 25 años al que se le acusa de la comisión de un delito de robo con violencia en vivienda habitada, 11 delitos de robo con fuerza en viviendas, un delito de atentado a agente de la autoridad, un delito de resistencia y desobediencia y dos delitos de lesiones a agente de la autoridad.

El detenido, de nacionalidad marroquí, era un integrante de un grupo criminal dedicado a robos en viviendas habitadas, todavía sin determinar en su totalidad, que operaba en las localidades de Pedreguer y Gata de Gorgos.



La investigación por parte del Equipo Roca de Calpe de la Guardia Civil, el grupo especializado en robos perpetrados en el ámbito rural, se inició al tener conocimiento por medio de varias denuncias interpuestas de diversos robos producidos en el interior de viviendas ubicadas en partidas rurales de las localidades de Pedreguer y Gata de Gorgos.



Las primeras pesquisas se centraron en que los hechos delictivos denunciados cumplían unas características idénticas: eran perpetrados los viernes por la tarde-noche, entre las 19:00 y las 00:00 horas. Los presuntos autores aprovechaban ese día y esa franja horaria en la que es habitual realizar actividades fuera del domicilio por dar comienzo el fin de semana.



En concreto, el 4 de febrero se detectaron ocho robos en distintos chalés pertenecientes a las mismas partidas rurales. Los delitos fueron consumados en dicha franja horaria, entre las 19:00 y las 00:00 horas, y todos coincidían en su modus operandi, siendo este forzamiento de accesos a la vivienda previo escalamiento.



Al objeto del esclarecimiento de los hechos delictivos y tras un minucioso estudio de las pruebas obtenidas hasta el momento, se constató que los robos los habían cometido las mismas personas, siendo tres en su totalidad.



Los presuntos autores, tal y como según se supo con posterioridad, se desplazaban desde Murcia hasta las mencionadas localidades de la Marina Alta para cometer los delitos y tras su perpetración, regresaban de madrugada.

Operación preventiva

Los agentes del Equipo Roca, al encontrarse ante una banda muy activa de robos en vivienda que tanta alarma social estaban generando y presumiendo que volverían a actuar un viernes, el 11 de marzo, planificó un dispositivo preventivo. Conforme se fueron sucediendo las horas, se tuvo conocimiento de que efectivamente se estaban produciendo robos en viviendas, por lo que se pudo estrechar el cerco e ir directamente a la localidad afectada.



El último golpe de la banda tuvo lugar en un domicilio con morador de Gata de Gorgos. Al encontrarse los presuntos autores con un varón en el interior, no dudaron en lanzarle piedras procedentes de la entrada de la vivienda que impactaron en varias partes de su cuerpo, ocasionándole lesiones. Acto seguido, emprendieron una huida frustrada por la persecución de los agentes de la Guardia Civil.



Durante el seguimiento, se logró interceptar al ahora detenido, el cual no dudó en ejercer violencia contra los agentes, ocasionando lesiones a dos de ellos. Tras conseguir reducirle, se procedió a su detención en Gata de Gorgos. Sin embargo, a los otros integrantes no se les pudo localizar por lo que actualmente su búsqueda sigue activa.

En el interior de la mochila del varón detenido, se encontraron diversos objetos que más tarde pudieron relacionarse con los robos perpetrados. Asimismo, gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad y a su propia confesión, se confirmó la autoría en anteriores robos.



El detenido, junto con las diligencias objeto de la investigación, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº2 de Denia, el cual decretó el ingreso en prisión sin fianza.

