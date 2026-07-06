El giro de guion de Pascual Pérez: el 'Steve Jobs de Elda' acredita que ya no tiene deudas con Hacienda

Pascual Pérez Castillo, el empresario alicantino conocido como el 'Steve Jobs de Elda', ha dado un paso definitivo para limpiar su imagen pública. A pesar de haber aparecido recientemente en la decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria, el empresario ha obtenido certificados oficiales que confirman que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.

El documento, emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con fecha de 2 de julio de 2026, otorga un resultado "positivo" a la solicitud del interesado. Esta certificación oficial tiene una validez de doce meses y acredita que, a día de hoy, el exdueño del Deportivo Eldense ha regularizado su situación con el fisco.

La publicación de la lista de deudores a cierre de 2025 situaba a Pérez con una deuda de 718.968 euros, siendo la primera vez que su nombre aparecía en este registro oficial. En dicho listado compartía espacio con figuras conocidas de la crónica social y empresarial como Patricia Conde, Bertín Osborne o Isabel Pantoja.

Sin embargo, los nuevos documentos presentados por la administración de Elda (Alicante) demuestran que esa deuda forma parte del pasado y que el empresario ha cumplido con los requisitos del artículo 74.1 del Reglamento General de gestión tributaria.

Pascual Pérez (Elda, 1976) posee una de las biografías más singulares del empresariado español. Nacido en una familia humilde vinculada al calzado, fue padre con solo 14 años y quedó huérfano a los 18, lo que no impidió que desarrollara un talento precoz para la programación.

En la década de los noventa, Pérez se trasladó a California para trabajar en el desarrollo de un algoritmo para Apple que permitió la venta de canciones individuales en iTunes.

Tras su etapa americana, regresó a su tierra natal para fundar en 2015 Finetwork, una operadora que comenzó en el pueblo de Pinoso y llegó a acumular millones de usuarios en toda España.

Auge, caída y redención empresarial

Su éxito con la compañía de telecomunicaciones lo llevó a ingresar en la lista Forbes como uno de los 30 empresarios más destacados de España en 2024. No obstante, el imperio comenzó a sufrir tensiones financieras tras un análisis de Vodafone que detectó impagos y falta de transparencia en la gestión anterior.

Finalmente, en abril de 2026, Pérez vendió la marca Finetwork a Vodafone España, cerrando un capítulo que incluyó una intensa batalla judicial por el control de la operadora.

Pérez también es recordado por ser el "salvador" del Club Deportivo Eldense, el club de su ciudad que rescató en Tercera División cuando estaba al borde de la desaparición. Bajo su presidencia, el equipo logró el hito histórico de ascender al fútbol profesional (Segunda División) después de 60 años.

En octubre de 2025, vendió el 100% de las acciones del club a un grupo inversor multinacional por unos 2,5 millones de euros, despidiéndose de la afición tras cumplir "un sueño hecho realidad".

Ahora, con las cuentas claras ante la Hacienda pública, el empresario eldense afronta una nueva etapa personal y profesional. Como él mismo suele decir: "En la vida lo que cuenta son todas las veces que te levantas".