Elda se prepara para vivir sus Fiestas Mayores 2025 con la traca y la Suelta de Globos como grandes protagonistas

El concejal de Fiestas de Elda, David Guardiola, en el Museo del Calzado. A.R.

Septiembre es sinónimo de fiestas para muchas localidades alicantinas. Una de ellas es Elda, que se engalana para celebrar sus Fiestas Mayores 2025 del sábado 6 al martes 9 de septiembre.

Cuatro días intensos en los que la ciudad combina devoción, tradición y un ambiente festivo que convierte sus calles en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Estas celebraciones hunden sus raíces en la historia local y tienen como ejes principales los actos litúrgicos en honor a la Virgen de la Salud y al Cristo del Buen Suceso, patronos de la ciudad. Sin embargo, no se limitan a lo religioso. Alrededor de ellos giran costumbres únicas, como la tradicional traca o la suelta de globos, que se han convertido en símbolos de la identidad eldense.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante nos hemos desplazado hasta este municipio de 55.157 habitantes para conocer más a fondo el sentido de estas fiestas de la mano del concejal de Bienestar Social, Personas Mayores y Fiestas, David Guardiola Albero.

El edil lo resume con claridad: las Fiestas Mayores son "un conjunto de hitos que de alguna manera generan la identidad de la ciudad y del pueblo".

A los actos en honor a los patronos se suman celebraciones sociales que acompañan la parte litúrgica y que, año tras año, refuerzan el carácter comunitario de la fiesta.

Tradiciones centenarias

Entre esas tradiciones, Guardiola Albero destaca dos como verdaderos emblemas: correr la traca y la suelta de globos. La traca hunde sus raíces en los siglos XIX y XX, cuando tras la misa mayor se corría bajo una larga cadena de petardos que atravesaba la ciudad.

Aunque desapareció durante un tiempo, hace poco más de dos décadas un grupo de vecinos decidió recuperarla inspirados por los relatos de sus abuelos. Hoy incluso los más jóvenes participan vestidos con camisetas que financian la compra de la traca.

La otra gran protagonista es la suelta de globos, un espectáculo que requiere autorización aérea. Se trata de globos aerostáticos no tripulados que se elevan en honor a los patronos. Antiguamente se elaboraban con papel de seda de hasta siete metros de diámetro; hoy se lanzan con helio.

El 7 de septiembre se soltará un globo nocturno iluminado, y los días 8 y 9, coincidiendo con las jornadas dedicadas a la Virgen y al Cristo, se celebrarán las sueltas diurnas desde la Plaza Mayor.

Un encuentro familiar

Más allá de lo religioso y lo festivo, estas fechas representan un punto de unión. "Es un poco como el día de Nochebuena y el día de Navidad para Elda", explica el concejal.

Familias y amigos se reúnen en largas sobremesas y comparten el tradicional aperitivo popular.

El Ayuntamiento complementa con conciertos, verbenas y actividades culturales, en colaboración con asociaciones vecinales para extender la fiesta a todos los barrios. También la banda de Santa Cecilia y la sinfónica del Teatro Castelar aportan música y ambiente.

Cuatro siglos de historia

Las Fiestas Mayores de Elda cuentan con más de 421 años de antigüedad. Una leyenda vincula su origen a un conde que, al llegar desde Cerdeña, transportaba dos cajas destinadas a la ciudad con las imágenes de la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso.

Más allá de la tradición oral, Guardiola Albero subraya que existen referencias históricas que confirman la celebración desde hace cuatro siglos.

Presupuesto y participación

El concejal reconoce que el presupuesto de las fiestas es "grande". Solo la Concejalía de Fiestas destina alrededor de 200.000 euros, aunque a esta cantidad hay que sumar el gasto de otras áreas municipales, como Servicios, Limpieza o Seguridad, que eleva la cifra global.

A ello se añade la aportación vecinal, fundamental para mantener vivas las tradiciones. Los ciudadanos colaboran con la compra de camisetas de la traca, cuyos fondos se destinan a la adquisición de material y organización.

Visitantes y medición del impacto

Elda espera la visita de personas de otras localidades, aunque las coincidencias con fiestas en Monóvar y Villena pueden limitar la llegada de foráneos.

Para conocer el alcance real, este año el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha un estudio basado en el análisis de tarjetas SIM que permitirá medir el número de visitantes y su procedencia.

Además, la celebración tiene un impacto directo en el calendario escolar. El inicio del curso en Elda se retrasa hasta el 10 de septiembre para facilitar la participación de la ciudadanía en las fiestas.

Programación destacada

El arranque de las fiestas tendrá lugar el sábado 6 de septiembre con la Recepción Oficial en el Casino Eldense, el Pregón de la directora del IES Monastil, Satur Rueda, el disparo de la Palmera y la Alborada.

Ese mismo fin de semana comenzará la programación musical. El sábado por la noche, los DJ de Los 40 Principales llenarán de ritmo la explanada de Nuevo Almafrá.

El domingo, la banda Efecto Mariposa actuará en la Plaza Castelar y el grupo Bombai en Nuevo Almafrá, donde también pincharán DJ Fredy Vidal y DJ Toledo.

El lunes será el turno de Dasoul y Tallarina On Tour, además del tributo a Coldplay de Coldday.

Los actos centrales llegarán el lunes 8 y el martes 9 de septiembre con el Correr la traca y la Suelta de Globos, ambos al mediodía. El diseño de la camiseta de este año es obra del artista Alejandro Torres.

Una cita imprescindible

El concejal invita a los visitantes a disfrutar de las tradiciones más singulares y a probar el mezclaíco, una bebida típica a base de vermú, sifón y picón.

"Que vengan a ver soltar los globos, que vengan a ver la traca, que son cosas muy curiosas", anima Guardiola, que recomienda acudir a la plaza Mayor, donde se vive un ambiente popular inigualable durante la suelta de globos.

Las Fiestas Mayores de Elda 2025 son una oportunidad para vivir de cerca la historia, la devoción y el carácter acogedor de la ciudad.

Cuatro días que entremezclan tradición y modernidad, donde la traca y la suelta de globos brillan como símbolos de una identidad colectiva que sigue creciendo generación tras generación.