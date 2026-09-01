Arden 7 vehículos en un incendio originado en un polígono de Torrellano

Los bomberos de Alicante apagando un coche en llamas en imagen de archivo. Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante

Un incendio ha calcinado este martes siete vehículos y ha afectado a otros dos en la partida de Torrellano Alto, en el término municipal de Elche.

El fuego, que no ha dejado heridos, se inició en uno de los coches y rápidamente se propagó al resto de vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

El aviso del incendio se recibió a las 14:26 horas en una zona situada en el polígono 3 de la partida Torrellano Alto. Las llamas comenzaron en un vehículo que se encontraba ardiendo y terminaron extendiéndose a otros automóviles próximos, hasta dejar siete de ellos completamente siniestrados.

Además de los vehículos, el fuego alcanzó también una valla con cipreses situada junto a la zona afectada, aumentando la superficie comprometida por las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos de Elche y la dotación del retén de Santa Pola, que trabajaron durante casi tres horas para controlar y extinguir completamente el incendio. La intervención concluyó a las 17:09 horas.

El dispositivo desplegado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante estuvo formado por una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), dos Bombas Urbanas Pesadas (BUP) y una Bomba Nodriza Pesada (BNP).

En las labores participaron un sargento, dos cabos y nueve bomberos. Los efectivos han tenido que emplearse para evitar tanto la extinción de las llamas como en evitar que estas continuaran propagándose por los vehículos próximos y la vegetación existente en el entorno.

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