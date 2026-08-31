IBIDEM Abogados incorpora a Salvador Sánchez para reforzar su proyección y liderazgo en propiedad intelectual

IBIDEM Abogados, firma especializada en Propiedad Intelectual, continúa reforzando su equipo con la incorporación de Salvador Sánchez Quiles, abogado y Agente de la Propiedad Industrial, profesional de reconocido prestigio que cuenta con más de treinta años de experiencia en el asesoramiento estratégico y la protección de activos intangibles.

A lo largo de su trayectoria profesional, Salvador Sánchez ha desempeñado puestos de dirección en destacadas firmas especializadas, liderando equipos multidisciplinares y participando en proyectos de ámbito nacional e internacional relacionados con marcas, diseños, patentes, derechos de autor, competencia desleal y protección de la innovación.

Su carrera ha estado estrechamente vinculada a la divulgación de la propiedad industrial e intelectual. Como ponente habitual, ha impartido conferencias y programas de formación para universidades, escuelas de negocio, instituciones públicas y organizaciones empresariales, consolidándose como una referencia en la difusión del valor estratégico de los activos intangibles y de la innovación empresarial.

Con esta incorporación, IBIDEM Abogados impulsa una nueva etapa orientada al fortalecimiento de su desarrollo internacional y a la ampliación de nuevas áreas de especialización, reforzando su posicionamiento como despacho de referencia en el ámbito de la Propiedad Intelectual y ofreciendo a sus clientes un asesoramiento cada vez más especializado y de mayor alcance.

El socio director de IBIDEM Abogados, Enrique Martín-Álvarez, ha afirmado que "la incorporación de Salvador Quiles supone un importante paso adelante para el bufete. Su experiencia, su profundo conocimiento de la propiedad intelectual y su visión estratégica aportan un enorme valor a nuestro proyecto. Compartimos una misma forma de entender el ejercicio de la profesión: cercana al cliente, basada en la excelencia técnica y orientada a la protección de la innovación y la creatividad como motores del desarrollo empresarial".

Por su parte, Salvador Sánchez ha manifestado su satisfacción por incorporarse al despacho: "Me ilusiona formar parte de un proyecto como IBIDEM Abogados, que ha sabido consolidarse como una firma de referencia nacional e internacional en Propiedad Intelectual. Afronto esta nueva etapa con el objetivo de contribuir al crecimiento de la firma, impulsar su proyección global y seguir ofreciendo a los clientes un asesoramiento estratégico adaptado a los nuevos retos que plantea la economía del conocimiento y la innovación".

Además de su actividad jurídica, Salvador Sánchez mantiene un firme compromiso con iniciativas de carácter social, cultural y empresarial, convencido de que el ejercicio de la profesión debe contribuir también al desarrollo de la sociedad.

Con esta incorporación, IBIDEM Abogados reafirma su apuesta por el talento, la especialización y la excelencia profesional como pilares para seguir ofreciendo soluciones jurídicas de alto valor añadido en un entorno cada vez más global, tecnológico e innovador.