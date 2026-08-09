El municipio con una de las fiestas más espectaculares de España: conciertos, mascletás y la Nit de l'Albà

Las Festes d'Agost de Elche ya están aquí y vuelven a convertir la ciudad en un gran escenario al aire libre. Durante dos semanas, ilicitanos y visitantes podrán disfrutar de una intensa programación que combina tradición, cultura, música, pólvora y gastronomía, con algunos de los actos más emblemáticos del calendario festivo de la Comunitat Valenciana.

El programa oficial reúne decenas de actividades para todos los públicos. Desde los desfiles de Moros y Cristianos hasta las mascletàs, pasando por conciertos, representaciones del Misteri d'Elx, la Nit de l'Albà o la tradicional Roà, las fiestas volverán a llenar de ambiente las calles de la ciudad durante la primera quincena de agosto.

Las celebraciones arrancan con la Crida a la Festa y una gran mascletà vertical nocturna, dando el pistoletazo de salida a unos días en los que el protagonismo se reparte entre la pólvora, la música, las tradiciones religiosas y los actos populares.

Uno de los momentos más esperados llega el viernes 7 de agosto con el pregón oficial desde el Ayuntamiento, precedido por la entrada de bandas, la entraeta y la concentración de entidades festeras. Esa misma noche también comienza la actividad en cábilas y cuartelillos, además de los conciertos y las barracas que animarán las noches ilicitanas.

Durante el fin de semana destacan la Entrada Mora del sábado y la Embajada del Moro y la Embajada Cristiana del domingo, dos de los actos más representativos de las fiestas de Moros y Cristianos. Tampoco faltarán las mascletàs diurnas y nocturnas, el espectáculo de fuego y luz o el desfile infantil.

La programación musical también tendrá un papel destacado. Por los diferentes escenarios pasarán artistas como Marta Sánchez, Carlos Baute, Lia Kali, Celtas Cortos, Rigoberta Bandini, Miguel Poveda, Efecto Pasillo, OBK o Chimo Bayo, además de actuaciones gratuitas y sesiones de DJ repartidas por distintos recintos festivos.

La Nit de l'Albà y el Misteri

El 13 de agosto llega uno de los días más especiales para los ilicitanos con la celebración de la Nit de l'Albà, una espectacular noche de fuegos artificiales que culmina con la tradicional Carretillà y diferentes conciertos y actividades hasta la madrugada.

En paralelo, el Misteri d'Elx vuelve a ocupar un lugar central en las fiestas. Antes de las representaciones oficiales se celebran la prueba de voces y los ensayos generales, mientras que el 14 de agosto tiene lugar la representación de La Vespra y el 15 de agosto se escenifica La Festa, con la Coronación de la Mare de Déu en la basílica de Santa María.

Las Festes d'Agost también reservan espacio para la gastronomía con el tradicional concurso de arroz con costra, una gran paella y un arroz con costra gigante para miles de personas, además del Racó de Ocio y Gastronomía Festielx, abierto durante buena parte de las celebraciones.

En la recta final destacan la ofrenda floral a la Virgen de la Asunción, el encendido de las luminarias, la serenata a la patrona y la tradicional Roà, antes de que el 15 de agosto la procesión, la gran mascletà y el castillo de fuegos artificiales pongan el broche de oro a unas fiestas que volverán a llenar Elche de tradición, música y ambiente festivo.