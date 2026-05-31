VioGén 2.0, el nuevo sistema del Gobierno que 'blinda' a víctimas de maltrato y elimina errores: "Sin denuncia no actúa"

Sandra Martinez, investigadora del Centro Crímina de la UMH y Fernando Miró, su director. Jorge Verdú

Desde su creación en 2007, VioGén ha analizado más de 700.000 casos de violencia de género y ha ofrecido protección policial a cientos de miles de mujeres. Ahora, un equipo de expertos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche trabaja para evolucionar el sistema a VioGén 2.0 y adaptarlo a los nuevos tiempos para minimizar los riesgos y 'blindar' a las víctimas.

La misión recae sobre el Centro Crímina de la UMH, que está explorando cómo la inteligencia artificial y nuevos algoritmos pueden mejorar la valoración del riesgo en casos de maltrato.

Los más de 15 expertos del centro tienen la labor de actualizar el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, que a día de hoy protege a más de 102.000 mujeres víctimas en España.

La nueva versión de VioGén se está construyendo en base al trabajo que se desarrolla en el edificio Helike del campus de Elche, donde, en la primera planta, principalmente criminólogos, pero también psicólogos, juristas, matemáticos, estadísticos y especialistas en análisis de datos trabajan de manera multidisciplinar para aumentar el blindaje de las víctimas.

Crímina es un centro propio de investigación dedicado al estudio y prevención del crimen que trabaja desde una perspectiva aplicada y multidisciplinar que le ha llevado a convertirse en un referente nacional.

"Nuestro foco no es solo estudiar la delincuencia, sino también encontrar soluciones", resume el director de Crímina, Fernando Miró, quien recibe a EL ESPAÑOL de Alicante en su despacho junto a la investigadora Sandra Martínez para explicar que la licitación obtenida por el centro, que trabaja conjuntamente con el Instituto Universitario de Investigación 'Centro de Investigación Operativa' (CIO) de la UMH, tiene dos grandes objetivos.

Oficinas del Centro Crímina de la UMH. Jorge Verdú

"Por un lado, validar y calibrar el funcionamiento interno del sistema: comprobar la capacidad predictiva de las variables, estudiar si han cambiado factores relacionados con el riesgo o si es necesario introducir nuevas variables", comenta Miró.

El experto destaca que, como todo, "la violencia de género evoluciona y el sistema necesita revisiones constantes. Nosotros trabajamos junto a la Secretaría de Estado para encontrar la mejor forma de funcionamiento de las herramientas de valoración del riesgo y protección de las víctimas".

La otra parte del proyecto consiste en explorar qué puede aportar la inteligencia artificial. "Estamos analizando distintas técnicas para comprobar si mejoran el rendimiento del algoritmo", sostiene.

El director de Crímina resalta que su trabajo debe valorar los límites y riesgos de estas herramientas, pues también tienen dimensión criminológica, ética y jurídica.

"La inteligencia artificial promete mejorar cálculos y automatizar procesos, pero la Secretaría de Estado siempre nos ha marcado una línea roja: un algoritmo no puede decidir por sí solo. VioGén es un sistema experto en el que las decisiones las toman profesionales", subraya.

Otra de las acciones concretas que desarrollan es la mejora de los formularios que permiten establecer el nivel de riesgo que tiene la víctima, que puede ser desde bajo, medio, alto y extremo.

El máximo nivel implica que la mujer amenazada deba estar bajo vigilancia policial las 24 horas del día por la alta probabilidad de un ataque letal por parte del agresor.

Otros 15 expertos trabajan junto a Fernando Miró y Sandra Martínez en el desarrollo de VioGén 2.0 Jorge Verdú

El cuestionario va más allá de lo que cuenta la víctima y "también incorpora información policial, de familiares y de otros profesionales que trabajan dentro del sistema VioGén", señala Miró.

Limitaciones de VioGén

Más allá de toda la tecnología y algoritmos que incorpora el sistema, la mayor limitación del mismo es que comienza a actuar cuando el daño ya está hecho, es decir, una vez que se ha denunciado. Esto hace que "si las mujeres en riesgo no denuncian, el sistema no pueda actuar. Por eso el problema no es únicamente tecnológico", expresa Fernando Miró.

"Se podrían incorporar más datos o herramientas de IA, incluso analizar redes sociales, pero eso abre debates éticos muy importantes sobre privacidad y vigilancia", añade.

Pese a las posibles mejoras, coinciden en que el sistema español de protección a las mujeres víctimas de violencia de género es "de los mejores de Europa".

Con todo, el sistema VioGén estuvo en el punto de mira el pasado año tras revelarse fallos en 2024 en las pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores que provocaron la absolución de agresores.

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más castigadas por la violencia de género con 423 pulseras activas, el segundo territorio con mayor número, y en España hay 4.330 dispositivos.

Profesionales de Crímina trabajan en el desarrollo de VioGén 2.0 Jorge Verdú

Desde Crímina aclaran que "el tema de las pulseras es distinto y no forma parte de nuestro trabajo", ya que su labor se focaliza en el algoritmo de valoración del riesgo y en el cuestionario.

La licitación tiene una duración de cinco meses y la previsión es que VioGén 2.0 esté listo antes del verano. Después será la Secretaría de Estado la que decida cómo poner en marcha los cambios del centro.

Evolución de la violencia de género

Los esfuerzos por mejorar la protección a víctimas buscan reducir los feminicidios. "Hay una ligera tendencia de descenso durante los últimos años, pero es insuficiente", indica el especialista.

Los expertos de Crímina analizan también el auge de la ciberdelincuencia y la violencia digital y cómo estos crímenes se han desplazado hacia el entorno virtual, donde la legislación llega casi siempre tarde ante el ritmo de las nuevas tecnologías.

El ejemplo reciente más claro fue el de la IA Grok de X, que permitía desnudar a personas sin ningún tipo de regulación por parte de la red social de Elon Musk.

Para Miró, es inconcebible "que existan herramientas capaces de desnudar digitalmente a una persona y que las plataformas no tengan mecanismos eficaces para impedirlo. El problema no es solo policial. Las plataformas digitales tienen una enorme responsabilidad".

El especialista cree que gran parte de la solución a estos problemas radica en poner el foco en quien publica determinados contenidos y "empezar a exigir responsabilidades a quienes permiten que se difundan", concluye.