Elche tendrá su palacio de congresos antes que el de Alicante: "No hay ningún impedimento"

Elche tendrá su palacio de congresos antes que el de Alicante. El proyecto ganador del concurso internacional se ha anunciado este lunes en la Diputación y se construirá en el histórico palmeral.

El trabajo de Javier y Carlos Rodríguez Alcoba para Estudio de Arquitectos se ha impuesto entre 111 anteproyectos presentados, de los cuales 102 pasaron la fase técnica para ser valorados individualmente por el jurado.

Esta ambiciosa convocatoria que busca saldar la que el alcalde de Elche Pablo Ruz define como una "deuda histórica" llega dos años después de que se presentara el de Alicante, aún pendiente de salir adelante.

"No hay ningún impedimento", han remarcado este lunes en la presentación haciendo referencia a los complicados trámites que está afrontando el de Alicante al tener que mediar Puertos del Estado, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento.

La capital del Bajo Vinalopó no tendrá esos obstáculos ya que anticipan que la ubicación en el protegido palmeral cuenta con el visto bueno de la Administración. Y la estimación es que a principios de 2027 ya estén iniciando las obras.

Y no es que esta infraestructura no haya tenido un largo historial detrás. De hecho, en 2021 con Carlos Mazón en la Diputación y Carlos González en la alcaldía ya se tenía clara la ubicación para realizarse.

El equipo de OA ha destacado el respeto por el entorno avalado por la Unesco y que haya un diálogo entre ambos. "Lo que pretendemos desde el primer momento es que el Palmeral no solamente fuese el telón de fondo, sino que de alguna manera la propuesta se integrase y dialogase con el lugar", afirma Alcoba.

La propuesta nació, según Alcoba, de una "intuición" tras analizar la luz blanca del Mediterráneo y la alineación de las palmeras. El edificio se ubica en una arteria principal, anexo a la estación de autobuses, convirtiéndose en el "primer elemento" de identidad para quienes lleguen a la ciudad.

En cuanto a su estructura, el proyecto se basa en dos elementos singulares. Primero, una "plataforma elevada a modo de zócalo masivo" que funciona como una gran plaza urbana cubierta. Este espacio permite elevarse sobre el tránsito y el ruido, creando un "espacio de remanso".

Sobre esta base se sitúa una "cubierta plegada que flota y vuela sobre la plataforma", diseñada para ser una referencia urbana tanto de día como de noche a través de la luz que emana de su interior. El arquitecto subraya que el edificio no pretende "competir ni estar por encima" del protagonismo del palmeral.

El interior se organiza como una "ciudad", con una calle central que vertebra los cuatro elementos clave: el hall, la sala principal, la cafetería y las zonas de exposición. Alcoba destaca el uso de materiales sencillos para lograr un espacio donde los exteriores e interiores "casi se influyen".

Ruz celebra este momento como un reconocimiento al talento y la dedicación. "Estamos felices, estamos contentos. Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana", recuerda el edil, subrayando el peso económico e industrial de la urbe.

Ruz pone en valor el papel de la Diputación de Alicante al intentar "saltar esa deuda de siglos" con la ciudad mediante este proyecto. Para el alcalde, la provincia es una unidad "imbatible" cuando sus municipios principales, como Elche, Alicante o Benidorm, prosperan conjuntamente.

"Imprescindible"

El alcalde califica el espacio como una "utilidad imprescindible" para la capital económica de la provincia. "Amamos profundamente nuestra ciudad y creo que todos los proyectos presentados interpretan muy bien ese amor que sentimos los ilicitanos", añade Ruz con emoción.

Finalmente, el alcalde adelantó que este es solo el inicio de una transformación mayor para la zona. "Soñamos con ver ese espacio a toda vela", concluye, mencionando futuros planes para renovar también la estación de autobuses y mejorar la conexión con el centro histórico.

Rafael Pérez, Director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante, destaca el éxito de la convocatoria. "Queríamos que tuviera gran repercusión y la máxima afluencia posible de propuestas", explica Pérez. Y valora que el concurso ha logrado una dimensión global con 90.000 visitas a su web de unos 4.000 equipos interesados.