La I Gala por las Infancias Trans recauda 3.333 euros tras el veto del Ayuntamiento de Elche

La asociación Dimove de Elche consiguió reunir un total de 3.333 euros durante la primera edición de la Gala Solidaria por las Infancias Trans, celebrada ayer en el Rumore Circus Cabaret. El acto se llevó a cabo tras el veto impuesto por el Ayuntamiento de Elche —dirigido por PP y Vox—, que prohibió de forma arbitraria su realización en la Sala Cultural La Llotja.

Con todas las entradas agotadas y una gran participación a través de la fila 0, la recaudación permitirá financiar el campamento de Pascua para niños y niñas y adolescentes trans impulsado por la asociación Chrysallis a nivel estatal.

El ambiente de la gala estuvo cargado de emoción, reivindicación y espíritu colectivo, convirtiéndose en una respuesta contundente ante la censura institucional.

Durante la velada se mostraron mensajes de protesta, entre ellos banderas trans con lemas como “El Ayuntamiento de Elche nos quiere en los márgenes”, que reflejaron el rechazo al veto y reafirmaron el carácter activista y social del encuentro.

El evento combinó diversas expresiones artísticas —música, danza, teatro y monólogos— entretejidas con momentos de reflexión a lo largo de más de dos horas. Actuaron Cristian Dance Team, Tina X, Emma, Manoli Divay, Alen Santander y La Marika de Pueblo, quien presentó un monólogo especialmente aplaudido.

La conducción corrió a cargo de Alen Santander y Víctor M. Sánchez. También se celebró una rifa solidaria, gracias a la colaboración de varias empresas locales como Carnicería Micó (Torrellano), Taberna Fuego Lento, Los 7 Pecados y el propio Rumore Circus Cabaret, que además donó el 20% de su facturación de la noche y entradas para próximos espectáculos.

Todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la causa, ya que Dimove asumió los gastos del evento y contó con el apoyo de Rainbowticket.cat, que cedió gratuitamente su plataforma y renunció a las comisiones de gestión.

Uno de los momentos más emotivos fue el discurso del presidente de Dimove, Iván Jiménez, quien recordó que la gala fue cancelada en un espacio público por una decisión política impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular.

Jiménez destacó que el propósito del evento iba más allá de la recaudación, defendiendo que se trataba de una acción de resistencia frente a la censura y de apoyo a la dignidad y los derechos de la infancia trans, agradeciendo también la entrega desinteresada de artistas y asistentes.

En representación de Chrysallis, intervino Sandra Núñez, presidenta de la delegación murciana, quien acudió en nombre de la directiva estatal, Sandra Bayón, afectada por la alerta roja por lluvias en València.

Núñez subrayó el valor de los campamentos como espacios seguros y de crecimiento personal para niños y niñas trans y agradeció profundamente la solidaridad mostrada por Elche y por Dimove.

Para quienes no pudieron acudir por el temporal, la organización habilitó una retransmisión en directo por YouTube, que amplió considerablemente el alcance del evento.

Desde Dimove, celebran que el éxito de esta gala demuestre que la solidaridad y la comunidad son más fuertes que cualquier intento de censura o discurso de odio.

La entidad reafirma su compromiso con la creación de espacios seguros, de visibilidad y apoyo para la infancia trans, sus familias y el conjunto del colectivo LGTBIQ+.