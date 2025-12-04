El vehículo policial con 600.000 km que pone "en riesgo de accidente" a los agentes de Elche, según Jupol

El sindicato Jupol denuncia la "vergonzosa e inaceptable" situación en la que se encuentra un vehículo de la Policía Nacional de Elche, que cuentan con cerca de 600.000 km, sillones rajados, volante desgastado y graves desperfectos que ponen "en riesgo a los agentes".

Se trata de un Ford Focus asignado a la Unidad Adscrita de Elche y que presenta "anomalías" que ponen en peligro a los agentes, aseguran en una reclamación realizada por el delegado de Prevención de Riesgos Laborales.

Sus casi 600.000 kilómetros hacen que presente un severo desgaste estructural y mecánico que "afecta a la fiabilidad y seguridad", suponiendo un "riesgo real de fallo con probabilidad de accidente laboral con daños humanos y materiales graves".

"Es absolutamente inaceptable que se obligue a los funcionarios a trabajar con un vehículo que constituye un riesgo evidente, grave y evitable para su integridad física y para la seguridad vial", lamenta el sindicato.

A causa de este uso, el volante de dirección tiene un deterioro avanzado en su material de recubrimiento debido al desgaste, con irregularidades graves que incluso llegan a provocar deslizamientos involuntarios de las manos "que comprometen el control del vehículo".

Algo que consideran incompatible ante maniobras evasivas o conducciones de urgencia, comunes en vehículos policiales.

Así, la limpieza del vehículo es casi nula, llegando a calificar sus condiciones higiénicas como "deplorables" debido a que no puede desinfectarse por el deterioro de los asientos y partes plásticas, que en muchos casos están rajadas, "suponiendo un riesgo adicional para la salud y uso diario".

Además de lo anterior, denuncian que la Unidad Adscrita de Elche cuenta con otros cuatro vehículos, tres de ellos también rotulados con distintivos policiales, los cuales se encuentran "en perfectas condiciones de uso", con pocos años de antigüedad y con bastantes menos kilómetros recorridos.

Pero, sin embargo, "inexplicablemente, y sin ningún argumento que justifique tal decisión, quedan estacionados en la sede de la unidad mientras que se ordena que se realice la jornada laboral con el vehículo objeto del presente escrito con el riesgo que ello conlleva".

Por todo ello, desde Jupol han solicitado la retirada inmediata del vehículo para su sustitución por otro en condiciones que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad y de higiene.