Buscan a Mariano, un hombre vulnerable de 27 años desaparecido en Elche desde hace una semana

Mariano lleva más de una semana desaparecido en Elche. El hombre de 27 años es una persona vulnerable y lleva sin saberse nada de él desde el pasado 23 de noviembre, cuando se le vio por última vez en Valencia capital.

De la desaparición se ha hecho eco laAsociación SOS Desaparecidos a través de sus redes sociales, por donde han difundido una imagen del hombre junto a una breve explicación de rasgos físicos para que sea más fácil identificarlo.

La organización, dedicada a la recopilación de información para resolver este tipo de casos, señala que Mariano tiene 27 años, mide 1, 60 metros de estatura, de constitución delgada, pelo negro y ojos azules.

Desde la asociación animan a cualquier persona de Valencia o de otros puntos de la provincia de Alicante que pueda aportar información relevante a que contacte con las autoridades o con los teléfonos de asistencia 24 horas: 649 952 957 / 644 712 806. Así como a través de su correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es.

Gracias a las alertas de la asociación en 2024 se localizaron a 302 personas desaparecidas. "La difusión de nuestras alertas por desaparición es clave a la hora de tener resultados positivos, sobre todo en las alertas de alto riesgo e involuntarias. Las familias tienen derecho a que su caso sea tratado de manera inmediata", recalcan.

Gran parte de sus alertas tienen que ver con menores que se han escapado o personas vulnerables. "El 90% de las desapariciones de menores son fugas de centros tutelados. Esto es debido al aumento de fuga de adolescentes de estos centros de protección y en muchos casos nos encontramos con reincidentes que arrastran entre 5 y 15 expedientes activos por desaparición al año", explican.