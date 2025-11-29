Choque en el Ayuntamiento de Elche por el veto a un evento a favor de menores trans: "Todo fueron evasivas"

La Asociación Defensa de los Derechos LGTBIQ+ Dimove denuncia lo que considera un veto ideológico por parte del Ayuntamiento de Elche tras la cancelación de la I Gala Solidaria Dimove, prevista para el 14 de diciembre en la Sala Cultural La Llotja y destinada a recaudar fondos para los campamentos de niñes trans de la entidad Chrysallis.

El evento, ya aprobado y con contrato remitido a través de la sede electrónica, quedó anulado "en apenas 48 horas", afirman desde Dimove.

Según la asociación, el procedimiento estaba completamente cerrado cuando el Ayuntamiento decidió dar marcha atrás sin justificación válida.

Dimove relata que, tras obtener la autorización verbal del técnico de Cultura y presentar la solicitud formal el 21 de noviembre, el Ayuntamiento pidió el martes toda la documentación pertinente. La asociación la envió ese mismo día.

El miércoles, el contrato de cesión llegó a la sede electrónica. Sin embargo, el jueves "desapareció". El técnico les comunicó por teléfono que la sala "no podía usarse" porque el grupo musical que actuaba el día 13 necesitaba toda la jornada del 14 para desmontar.

La versión municipal, sin embargo, se desmoronó en cuestión de horas. Dimove contactó con el grupo afectado, que confirmó que el desmontaje se realiza íntegramente el día de su actuación y que no tienen ninguna reserva para el día 14. Aun así, el Ayuntamiento mantuvo la negativa.

Señalamiento político

La organización enmarca este episodio en un clima de "hostilidad institucional" hacia las personas trans y recuerda las polémicas declaraciones de la concejala de Infancia y Familia, Aurora Rodil (Vox).

Dimove anuncia que rompe toda colaboración con el Ayuntamiento y que abandonará la Mesa LGTBI si no se ofrece una explicación pública y se revierte la cancelación.

Pese al veto, la gala se celebrará finalmente en Rumore Circus Cabaret, en la misma fecha y horario. Las entradas ya adquiridas serán reembolsadas y la venta de nuevas comenzará este sábado, manteniendo el precio de 10 euros.

"No podían venir"

Iván Jiménez, miembro de Dimove, detalla a este periódico cómo se han desarrollado las últimas conversaciones con el Ayuntamiento.

Explica que la concejala de Acción Social, Celia, les convocó a una reunión urgente ante el temor de que la asociación abandonara la Mesa LGTBI. Pero Dimove dejó claro que no es Acción Social quien debe dar explicaciones.

Jiménez sostiene que "la Llotja no depende de su concejalía y el trámite no se ha hecho con Acción Social", sino con Cultura. Por eso pidieron que la concejala Irene asistiera a la reunión. "Habíamos solicitado su presencia, pero nos dijeron que no podía venir por motivos de agenda", comenta.

Durante el encuentro, añade, recalcaron que su continuidad en la Mesa LGTBI dependerá de la respuesta de la Concejalía de Cultura, "que a día de hoy es mínima".

Jiménez afirma que no quiere responsabilizar personalmente a ningún técnico, pero sí subraya que el mensaje que recibieron es que la gala no podía celebrarse bajo ninguna circunstancia, estuviera libre la sala o no. "Ahí entendimos que no era un error técnico ni un problema de agenda".

Para el representante de Dimove, el principal problema es la contradicción interna del ejecutivo local: "No podemos trabajar bien con un área mientras otra nos veta".