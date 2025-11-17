Alejandro, 37 años, es el catedrático más joven del mundo en Ciencias de la Salud: "Se ha perdido la cultura del esfuerzo"

Su currículum es tan extenso como brillante, a la par que sorprendente por su edad. A sus 37 años, el ilicitano Alejandro Martínez asegura ser el catedrático más joven del mundo en Ciencias de la Salud.

Pero también es quien controla la nutrición del Elche CF, gerente de una clínica de alto rendimiento, profesor de universidad, entrenador de fútbol...

Martínez también puede decir, y dice con orgullo, ser "el primer nutricionista catedrático de España".

Su largo historial incluye, además, cinco másters e incluso un cinturón negro de karate.

Ahora compagina sus clases en la Universidad de Alicante (UA) con su trabajo como nutricionista del Elche CF y como responsable de EIEH Clinic, un centro especializado en salud y deporte.

Por si fuera poco, es miembro de la Comisión Mixta de la Cátedra SHA & AB Living Group de Innovación para la Salud de las Personas y el Planeta de la UA, entre otras actividades.

Su doble formación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en Nutrición le hacen ser una eminencia en su campo, con un centenar de publicaciones en prestigiosas revistas científicas.

Para lograr este hito reconoce "dormir poco" y levantarse "a las 05:00 de la mañana. Para lograr pasarse el juego académico a tan pronta edad tuvo que ser brillante y exprimir las horas del día, pero no siempre fue así.

Este catedrático reconoce que durante primero de bachillerato "sacaba 5 porque mi objetivo era solo aprobar".

"Iba al instituto en moto y mientras llegaba con mis amigos, estudiaba el mismo día el examen y lo aprobaba", asegura.

Fue en segundo de bachillerato cuando apretó el acelerador y subió la media a un 9 tras saber que quería ir a la universidad.

'Eterno estudiante'

Durante su licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, un profesor le animó a sacarse la carrera de Nutrición, algo que siempre le había interesado pero que nunca se había planteado.

"Encima el año que la empecé cambió de ser una licenciatura de tres años a un grado de cuatro", comenta. Aun así, dio el paso, algo que le valió el apodo de 'el eterno estudiante' en la familia.

Alejandro Martínez también trabaja para el Elche CF. Cedida

"En Nutrición sí que fui a por matrícula de honor, porque la segunda carrera la tienes que pagar tú, y con cada matrícula es una asignatura que no pagas. Fui el segundo mejor de mi clase porque me convalidaron asignaturas de mi otra carrera; si no, hubiera tenido la mejor nota", explica.

Todo ello mientras hacía su tesis doctoral de Ciencias del Deporte, competía en karate y ya tenía varios títulos de máster en su pared.

Sacrificio

Para lograr estos objetivos en tan poco tiempo, reconoce que tuvo que ser "sacrificado" y "entender las reglas del juego".

"Me viene de familia. Mi madre ha sido una trabajadora incansable, de cultura del esfuerzo. Siempre he sido de primero trabajar y luego pedir", reconoce el especialista.

Algo que nota que se está diluyendo entre los alumnos de las nuevas añadas. "A mis alumnos les digo: ¿qué queréis, aprobar o aprender?". Y en la mayoría de los casos se decantan por el camino más corto.

"Creo que se está perdiendo la cultura del esfuerzo; hay menos capacidad de comunicación, menos solución de problemas; hay muchas más facilidades", lamenta.

"Si no les subes las presentaciones, reclaman; si las subes, no atienden...", comenta con desánimo. Llegó incluso a escribir un manual básico de su asignatura ante las críticas de los alumnos que demandaban información de cómo estudiarla.

Trabajo de élite

A nivel académico ya ha llegado a lo más alto, por lo que ahora sus esfuerzos están puestos en el apartado profesional y en su proyecto EIEH Clinic, que busca unir innovación y conocimiento científico.

Ese espacio es hoy un centro pionero en Elche donde se integran las últimas tecnologías que transforman el entrenamiento en un ejercicio futurista, con realidad virtual, analítica 3D corporal con avatar y monitorización continua, sistemas de puntos...

"La parte de arriba es más clínica, con máquinas avanzadas para rehabilitación y readaptación, y la de abajo entrenamiento...", sostiene.

Así, esta empresa tiene una doble vertiente, en la que ofrecen servicios de análisis y validación de productos para complementos alimenticios, alimentación y nutracéuticos.

Elche CF

Nada más crear el centro, el Elche CF se interesó en sus servicios. "La entrada en el Elche fue a la par que la creación de la empresa en 2020", recuerda.

Tras trabajar varios años con el filial, Martínez subió al primer equipo hace dos para llevar la nutrición de los jugadores, a los que les hace planes específicos como si fueran "trajes a medida", compara el especialista.

Además del fútbol, trabaja con diversas federaciones deportivas, dando charlas y formaciones para compartir sus conocimientos como experto en rendimiento deportivo y nutrición.