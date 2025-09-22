Cae en Elche un presunto ladrón reincidente tras robar en una cafetería y en una nave industrial

El material con el que se cometieron los robos.

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres como supuestos responsables de varios robos con fuerza cometidos en establecimientos de Elche.

La investigación ha sido posible gracias al trabajo coordinado de las unidades de Policía Científica y Policía Judicial de la Comisaría ilicitana.

Primer robo

El primero de los sucesos tuvo lugar en una cafetería ubicada en una zona céntrica de la ciudad.

El autor rompió el cristal de la puerta utilizando una piedra de gran tamaño y accedió al interior, donde sustrajo la recaudación en efectivo.El botín ascendió a 2.100 euros.

Durante la inspección ocular, los especialistas de Policía Científica localizaron vestigios que permitieron identificar a un varón de 49 años.

Posteriormente, los agentes de Policía Judicial confirmaron la relación del sospechoso con los hechos y procedieron a su detención en el centro penitenciario donde ya se encontraba cumpliendo condena.

Segundo robo

El segundo incidente se produjo en una empresa del municipio. El autor accedió al recinto tras saltar la valla perimetral y forzó una furgoneta estacionada, de la cual sustrajo monedas destinadas a cambio.

A continuación, forzó la puerta de acceso a las oficinas con una pata de cabra que encontró en el lugar, llevándose un botín de 700 euros.

La posterior inspección policial permitió recuperar vestigios que también apuntaban a un hombre de 49 años como responsable.

Con estos indicios, la Policía Judicial prosiguió las investigaciones y finalmente procedió a su detención.

Caso esclarecido

La cooperación entre las unidades de Policía Científica y Policía Judicial de la Comisaría de Elche permitió el esclarecimiento total de ambos robos cometidos en establecimientos de la ciudad.