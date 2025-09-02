Dos amigos de Elche ceden sus cuentas para ganar 50 euros y acaban detenidos como "mulas financieras"

Dos amigos de Elche de 20 y 21 años han sido detenidos después de que cedieran sus cuentas para recibir una supuesta bonificación de 50 euros y que estas fueran utilizadas para realizar estafas en distintas localidades, convirtiéndolos en "mulas financieras".

Los varones están arrestados como presuntos autores de delito de estafa y blanqueo de capitales al ser captados a cambio de una contraprestación económica, entregando sus cuentas bancarias con sus datos personales para que posteriormente fueran utilizadas en estafas.

Fue uno de los jóvenes quien acudió a la Policía Nacional para manifestar que podía verse perjudicado por unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo.

Explicó que un conocido suyo le había informado de una supuesta promoción de entidades bancarias, consistente en la apertura de cuentas con códigos de referido de un tercero, que le generaban una bonificación a este último.

El arrestado contó que por esas aperturas de cuentas iba a recibir un dinero y cuando el tercero recibiera la bonificación, cerraría las cuentas.

"Tras realizar el proceso de alta de cuentas junto a su conocido, el denunciante permitió que ese tercero, contactado a través de redes sociales, introdujera en su teléfono móvil lo que él pensaba eran los códigos de afiliación. Por esta gestión el arrestado cobraría 50 euros", explica la Policía.

Con esta información, la Policía Nacional informó al joven al cabo de un tiempo que una de las cuentas de las que figuraba como titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos.

En total, contaba con cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más, todas ellas relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga.

La organización criminal captó a los jóvenes para conseguir redes de cuentas con identidades falsas para dificultar el rastreo policial de sus estafas.

"Estos grupos suelen utilizar además de esta técnica, otras estrategias como el smishing, que consiste en enviar mensajes de texto simulando ser entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedieran a páginas fraudulentas e introdujeran sus datos personales", advierten.

Así como el vishing, en el que mediante llamadas telefónicas se hacen pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfirieran su dinero a otras cuentas.

Una vez que han completado el engaño, ese dinero es transferido a las cuentas abiertas de las mulas para evitar cualquier rastreo o responsabilidad, orientado la culpabilidad de delito hacia las mulas, las cuales en muchos casos no saben que están siendo parte de un entramado delictivo.