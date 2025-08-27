Se entrega el conductor que atropelló a un ciclista en Elche y se dio a la fuga

Atropelló a un ciclista y lo dejó en la carretera muy malherido. Esa es la acusación a la que se enfrenta un hombre de Elche que se entregó después de una semana.

La Guardia Civil, encargada de las investigaciones y de la elaboración de atestados en caso de siniestros viales, valora el esclarecimiento de este accidente que tuvo lugar el sábado 9 de agosto en la carretera CV-86, kilómetro 13,020.

El ciclista, que resultó herido de carácter grave, ha estado hospitalizado hasta la semana pasada por las duras consecuencias del choque que le derribó mientras circulaba por esa vía.

El teléfono de emergencias 112 recibió la alerta del suceso y desplazó de inmediato al lugar efectivos del Destacamento de Tráfico de Alicante y un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS), quienes confirmaron la gravedad de las lesiones.

El ciclista estuvo solo en la carretera hasta que un viandante lo auxilió inicialmente. Luego lo trasladaron al Hospital General Universitario de Elche donde le atendieron de esas lesiones.

Los agentes investigaron en el lugar del accidente la bicicleta que había sufrido importantes desperfectos y los restos del vehículo causante del atropello, un turismo. A partir de ahí el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Subsector de Tráfico de Alicante se hizo cargo del trabajo.

Tras la exhaustiva inspección ocular, llegó el turno del visionado de numerosas cámaras de vigilancia y la comprobación en talleres y desguaces para localizar posibles reparaciones relacionadas con el vehículo fugado.

La Guardia Civil agradece a través de una nota que la difusión del accidente por terceras personas en medios de comunicación y redes sociales permitió que se obtuvieran nuevas pruebas.

Esa es la base por la que destacan que cinco días después, el jueves 14 de agosto se entregara voluntariamente un hombre a las autoridades, reconociendo posteriormente su implicación en los hechos. El acusado tiene 31 años, es vecino de Elche y de nacionalidad española.

Tras la inspección ocular del vehículo, se verificó la correspondencia de los daños con el siniestro vial, en este caso el impacto se produjo por la rueda delantera derecha, se procedió a su detención.

Ahora se enfrenta a los delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Tras la toma de declaración, queda a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia del Partido Judicial de Elche.

Los datos de la DGT de 2024 señalan la tendencia al alza en los siniestros que sufren los ciclistas. Según su comparativa entre 2019 y 2022 se registran máximos en la serie analizada en personas fallecidas, son las segundas más altas en siniestros con víctimas y las terceras en personas heridas hospitalizadas y no hospitalizadas.