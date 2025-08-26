Elche, víctima de un ciberataque que obliga a paralizar los servicios informáticos

La reunión del comité de crisis en Elche el lunes por la tarde.

La última semana de agosto empieza de la peor manera en el Ayuntamiento de Elche: un ciberataque obliga a suspender el sistema informático. El comité de crisis suspende los plazos administrativos vigentes hasta que se restablezcan los servicios.

El consistorio ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras el ataque informático. Como explican a través de un comunicado, los problemas que ha generado en el sistema municipal lo mantienen inoperativo hasta este martes.

El Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento se ha reunido en dos ocasiones, primero al mediodía y luego a la tarde del lunes. El alcalde en funciones, Claudio Guilabert, ha presidido este organismo que ha tomado la decisión de suspender los plazos administrativos.

El trabajo para resolver la situación ha llevado a dos técnicos del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) a desplazarse a la capital de la comarca del Bajo Vinalopó para analizar la situación actual y trabajar en su restablecimiento.

Este refuerzo se suma a los esfuerzos del departamento de Innovación del Ayuntamiento y empresas especializadas en ciberseguridad que están analizando el incidente desde el primer momento. El objetivo es restablecer la normalidad a la mayor brevedad posible.

Mientras esto sucede, el Ayuntamiento deriva a la red de oficinas municipales de atención ciudadana a los ciudadanos para la atención presencial sin realizarse trámites administrativos. Cuando se restablezca el sistema, se llamará a los ciudadanos para facilitarles una nueva cita. El teléfono de atención es el 010 en horario de 08.30 a 13.45 horas.

Esta situación ha sido puesta en conocimiento de los portavoces de los grupos políticos y de los responsables de las organizaciones sindicales del Ayuntamiento.

Los consistorios son objetivo de los piratas informáticos que buscan acceder a sus grandes bases de datos. El 2 de julio lo sufrió otro municipio en la provincia, la Vila Joiosa. En aquel caso detectaron una actividad anómala en su red que resultó ser un ataque que, como chantaje, bloqueó el acceso a datos y sistemas clave.

Por ello desde 2021 el Cenid trabaja con la Diputación de Alicante para que los consistorios cuenten con medidas básicas de protección ante este tipo de ataques.

