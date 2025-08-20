Los Puntos Violeta registran 5.281 atenciones en las fiestas de agosto en Elche

Más de 5.000 personas se han acercado a los Puntos Violeta habilitados por el Ayuntamiento de Elche durante las fiestas de agosto para recibir información y apoyo.

La concejala de Mujer, Caridad Martínez, ha subrayado la relevancia de este recurso, cuyo propósito es orientar, prevenir y asistir a la ciudadanía frente a situaciones de acoso o violencia, garantizando unas celebraciones seguras y basadas en el respeto.

En esta edición se instalaron tres puntos fijos: en el racó FestiElx del Paseo de la Estación, en la barraca municipal situada en el aparcamiento de la UMH y en el área de Elx Music Fest. Estos espacios atendieron a más de 3.700 personas.

A ello se sumaron dos puntos móviles, uno en la zona de barracas, con unas 700 atenciones, y otro en el centro de la ciudad, con 832. En total, se registraron 5.281 atenciones durante la semana festera, en las que participaron profesionales de igualdad y psicología.

Como novedad, este año el punto fijo de la barraca municipal se ubicó dentro del propio recinto, lo que facilitó el acceso y mejoró la capacidad de respuesta del equipo técnico. De hecho, los datos de atención superaron los de la edición anterior.

El servicio persigue varios fines: sensibilizar a la población para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con especial atención a las agresiones sexuales; educar a jóvenes y personas adultas mediante la información; difundir los recursos disponibles para la atención integral de las víctimas; coordinarse con Policía Nacional, Policía Local, servicios sanitarios y entidades especializadas; e implicar a toda la sociedad en la prevención.

Durante las fiestas se realizaron 13 intervenciones directas, principalmente para acompañar a chicas que se sentían en riesgo hasta que llegaban familiares, o para asistir a jóvenes en estado de embriaguez que necesitaban atención sanitaria.

En términos generales, la edil ha señalado que no se produjeron incidentes graves. Los posibles casos de violencia de género detectados fueron derivados al Servicio de Atención Integral a las Mujeres (SAIM).

Martínez también ha recordado que los Puntos Violeta se instalan en las fiestas de las pedanías del casco urbano, como Torrellano, El Altet, Las Bayas, La Hoya, Matola o La Marina. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de garantizar celebraciones seguras, por lo que este servicio volverá a estar presente en eventos como Halloween y Fin de Año.