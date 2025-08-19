Elche logra una subvención de 2,1 millones para mejorar la eficiencia del ciclo urbano del agua

Elche obtendrá una financiación de 2,1 millones de euros dentro de la tercera convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de eficiencia en el ciclo urbano del agua.

Esta inversión se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, impulsado con fondos europeos Next Generation.

La iniciativa, denominada ELX OASIS (Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Inteligente y Sostenible), ha sido desarrollada por Aigües d’Elx con el propósito de optimizar la gestión del agua en la ciudad.

Tal y como ha destacado el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, se trata de “una gran oportunidad para incorporar tecnologías innovadoras a todas las fases del ciclo del agua, desde la captación y potabilización hasta la distribución, el saneamiento, la depuración, la reutilización y el retorno al medio natural”.

El proyecto contempla una inversión global de 3,2 millones de euros, de los cuales 2,1 millones serán aportados a través del PERTE, mientras que la cantidad restante correrá a cargo de Aigües d’Elx, que asumirá gastos de personal, formación y comunicación. Según los requisitos del programa, las actuaciones deberán ejecutarse entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Entre las medidas previstas figura la mejora de la eficiencia hídrica en todas las fases, desde la toma en alta hasta el tratamiento final. Navarro ha explicado que se reforzará el control de la calidad y el caudal en las captaciones y se ampliará el seguimiento diario de la calidad del agua en la red mediante sistemas automatizados, evitando desplazamientos.

En materia de distribución, se completará la sectorización de la red de agua potable —que actualmente alcanza el 85%— hasta llegar al 100%, además de potenciar las herramientas tecnológicas para la detección de fugas. También se ampliará la telelectura de contadores, incluyendo los de riego municipal y los de grandes consumidores.

Respecto al saneamiento, el plan incorpora la digitalización del control de la red y de los vertidos, lo que permitirá un seguimiento más exhaustivo, especialmente en episodios de lluvias intensas. Estas acciones se integran con la modernización del Plan Antirriadas de Aigües d’Elx, dotándolo de sistemas de análisis en tiempo real.

La subvención permitirá asimismo la implantación de plataformas informáticas centralizadas para la gestión de datos, lo que facilitará la toma de decisiones y mejorará la administración de los recursos hídricos, humanos y materiales.

Finalmente, ELX OASIS ha sido diseñado para adaptarse a las exigencias medioambientales actuales y, según Navarro, situará a Aigües d’Elx “a la vanguardia de la gestión inteligente en el marco del proyecto Smart City y en materia de ciberseguridad”.