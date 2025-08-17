El restaurante más exclusivo de Elche con música en directo: "Te hace viajar a la otra parte del mundo"

En pleno corazón de Elche, dentro del emblemático Hotel Huerto del Cura, se encuentra Veranda, uno de los restaurantes más exclusivos de Alicante.

Este bar jardín es un espacio que combina gastronomía, coctelería y música en directo en un entorno único.

Aunque se ubica en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad y de toda la provincia de Alicante, no es necesario estar alojado para disfrutar de su propuesta.

La creadora de contenido Alicante Streetstyle señaló tras visitarlo que es “un lugar que te hace viajar a la otra parte del mundo”.

Entre su propuesta no faltan los cócteles, pero también comida para acompañar la velada, como croquetas caseras de jamón ibérico y langostinos, servidas en raciones generosas.

"Descubre el vibrante y relajado espacio junto a la piscina del Hotel Huerto del Cura. Disfruta de cócteles de autor y una cuidada carta en un ambiente desenfadado", señalan desde el local.

La experiencia no se limita al paladar, pues se puede disfrutar de música en directo los jueves por la noche y vivir un momento mágico junto a su piscina.

Entre los platos recomendados, la influencer destaca la ensalada con salmón, mango y aguacate especiado, el carpaccio de pulpo con aguacate y tomate seco y unos sorprendentes baos rellenos de langostinos o carrillera al curry rojo.

“El ambiente mejora mientras va anocheciendo y, con las lucecitas y la música, sales enamorada de allí”, comenta.

El broche de oro llega con los postres. En el vídeo, Alicante Streetstyle no duda en recomendar el soufflé de chocolate con corazón de caramelo, acompañado de un cóctel inspirado en una tarta de limón. "Con esto ya culminas la experiencia", afirma.

Un oasis en el centro de Elche

El Hotel Huerto del Cura es uno de los referentes hoteleros de la Comunitat Valenciana. El hotel se encuentra dentro del Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con más de 200.000 ejemplares, el palmeral ilicitano es el mayor de Europa.

Su piscina exterior, la zona de terrazas y la vegetación que lo rodea ofrecen un marco ideal para "un planazo en las noches de verano", asegura la influencer.