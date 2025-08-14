Elche revela el origen del color de sus fuegos artificiales que iluminan la ciudad en las fiestas: "Un secreto que pocos conocen"

Los colores, el olor a pólvora y el sonido de las bandas musicales inundan la ciudad de Elche en la época del año más esperada por sus habitantes.

Mientras cientos de personas se apresuran para asistir a los desfiles y refrescarse en alguna de las decenas de barras instaladas por toda la ciudad, el comité organizador de las fiestas se encarga de que todo esté perfectamente listo para la noche más esperada y más mágica del año.

Cada 13 de agosto, ilicitanos y visitantes asisten a la Nit del Alba, un espectáculo pirotécnico que convierte el cielo en una explosión de colores.

La tradición dice que cada familia, peña o barrio lanza cohetes y fuegos artificiales desde las azoteas, balcones y calles, creando un cielo totalmente iluminado de luces y colores.

Si bien algunos llevan años asistiendo a este espectáculo,pocos saben el secreto que existe detrás de los colores de los fuegos artificiales que adornan el cielo de la ciudad durante las fiestas.

Con el fin de dar a conocer el origen del color depositado en los cartuchos de pirotecnia, el Museo Paleontológico de Elche (MUPE) ha inaugurado una nueva exposición en su sala dedicada a los minerales en el marco de "Los secretos del MUPE".

Esta muestra, lanzada estratégicamente para coincidir con las emblemáticas fiestas de Elche, busca conectar la ciencia con la vida cotidiana y las ricas tradiciones locales.

La exposición nace de la "misión del MUPE de acercar la ciencia al público", demostrando cómo los minerales, elementos fundamentales de la Tierra, son protagonistas en nuestro día a día.

"Siempre estamos queriendo dar a conocer cómo utilizamos los minerales en nuestra vida cotidiana", explica Ainara Aberasturi, directora del museo. La pirotecnia, un arte milenario, es el ejemplo perfecto de esta interacción, ya que los colores de los fuegos artificiales se originan en los metales presentes en ciertos minerales.

Una Paleta de Colores de Origen Mineral

Cada explosión de color en el cielo tiene su raíz en un mineral específico o en los elementos químicos que de él se extraen:

• Rojo: Se obtiene del estroncio, un componente presente en minerales como la espinela. Aunque la espinela es azul, es el estroncio el que, al combinarse con la pólvora, produce esa característica coloración rojiza.

• Blanco/Brillo Intenso: Se debe a la presencia de magnesio, aluminio o titanio. El titanio, por ejemplo, se extrae del rutilo, un mineral que es óxido de titanio.

• Verde: Es aportado por el bario, que se obtiene del mineral conocido como barita.

• Azul: Procede del cobre, y se extrae de minerales como la calcopirita.

• Amarillo: Su origen principal es el sodio, un elemento sorprendentemente común que puede obtenerse de la sal (cloruro sódico), un ingrediente presente en casi todos los hogares.

La pólvora misma, un elemento esencial en la pirotecnia, también está compuesta por diversos elementos químicos y, en esencia, "no deja de ser otro mineral".

La ciencia oculta en nuestras vidas

La exposición, que estará abierta al público durante todo el mes, ocupa un área específica del MUPE que se renueva mensualmente, ofreciendo siempre algo nuevo y relevante.

El objetivo es desvelar la "mineralogía escondida" en nuestras fiestas y en la pirotecnia, algo que la mayoría de la gente desconoce, a pesar de la importancia de los fuegos artificiales en tradiciones como las de Elche.

La acogida ha sido muy positiva, y los visitantes se muestran "sorprendidos" al descubrir que elementos cotidianos, como los fuegos artificiales, tienen un origen tan profundamente científico y mineral. "Genera mucha curiosidad", comenta la directora.

Y es que, más allá de la pirotecnia, la exposición subraya la omnipresencia de los minerales en nuestra vida: desde los teléfonos móviles y la cosmética hasta la alimentación, los fertilizantes y la industria química, los minerales están en todas partes. Es un recordatorio fascinante de que "todo tiene una exploración científica y a veces recordarlo es importante".

El MUPE invita a todos a visitar esta exposición para desentrañar los secretos minerales que dan vida y color a nuestras celebraciones, y a reflexionar sobre la ciencia que nos rodea.