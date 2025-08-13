Detenido otro menor de 15 años por la brutal paliza a un policía nacional en Elche

Agentes de la Policía Nacional de Elche y el agente agredido.

La Policía Nacional ha detenido a otro menor en relación con la agresión a un policía nacional en el barrio ilicitano de Carrús y se le acusa de un presunto delito de omisión del deber de socorro, según han informado este martes a EFE fuentes próximas al caso.

El arrestado, de 15 años, acompañaba cuando ocurrieron los hechos al supuesto autor material de la agresión, otro menor de 17, que fue arrestado la medianoche del pasado viernes por presuntamente lanzar una piedra que impactó en la cara del agente.

La víctima, un hombre de 47 años que formaba parte del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Elche, sufrió graves daños que le obligaron a pasar cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de la ciudad.

La Policía Judicial de Elche practicó la detención del menor de 15 años y se sigue investigando lo sucedido, han indicado las mismas fuentes.

El agente, quien estaba fuera de servicio cuando se produjeron los hechos el pasado 2 de agosto, fue agredido cuando intentaba impedir un posible robo en la calle Clara Campoamor, en el barrio de Carrús.

Según sus compañeros, es un "currante" comprometido con su deber. No esperaba que, al sorprender a los sospechosos, estos se abalanzaran sobre él y lo golpearan con tal violencia que lo dejaron inconsciente e inerte sobre la acera.

Según fuentes cercanas, el policía llevaba solo un par de años destinado en Elche, tras un traslado desde Cataluña.

Fuera de peligro

El policía nacional agredido salió el pasado miércoles, 6 de agosto, de la UCI.

Según ha podido saber este diario, el agente se recupera lentamente de sus graves heridas.

Tras varias intervenciones urgentes para evitar que corriera peligro su vida, el pasado miércoles fue trasladado a planta.

Si bien el agente aseguró a los sanitarios que no recordaba nada tras haber perdido el conocimiento a causa de la violencia de los golpes, los investigadores pudieron reunirse con él para recopilar información.

El parte médico da muestra de la violencia del ataque: pérdida de casi todos los dientes, un párpado desgarrado, fractura nasal, fractura craneal, 12 grapas en la cabeza y los pulmones encharcados.

Con estas lesiones, se espera un largo proceso de recuperación para el agente, que con su mejoría ha tranquilizado a sus compañeros de la Comisaría de Elche y a otros policías y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el país.