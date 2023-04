El PP cree que el alcalde de Elche está demorando el nuevo Palacio de Congresos: "Tiene poca voluntad"

La tensión entre PSOE y PP a cuentas del Palacio de Congresos que la Diputación de Alicante va a hacer en Elche no cesa. Y ahora, en plena precampaña electoral, menos. Este martes, el candidato a la alcaldía ilicitana por las siglas populares, Pablo Ruz, ha denunciado que el consistorio, en manos de socialistas y de Compromís, aún no ha presentado "los documentos necesarios para licitar" esta obra cuyo solar está situado frente a la estación de autobuses.

El también presidente local del PP ha lamentado que “el equipo de gobierno del Partido Socialista parece ser que tiene poca voluntad en cuanto al desarrollo de dicho proyecto”.

En una rueda de prensa en la que ha comparecido con el diputado provincial (también del PP) perteneciente al área de arquitectura y responsable del expediente del Palacio de Congresos, José Ramón González ha declarado que “el proyecto se va a realizar, porque es una prioridad absoluta del gobierno de Carlos Mazón y lo estamos demostrando día a día”.

“La realidad a día de hoy es muy clara. Ya está en licitación el pliego de condiciones del anteproyecto del Palacio de Congresos de Alicante, y esto es porque el puerto nos ha pasado un documento que nos dice que el dueño de ese terreno nos deja hacer esa infraestructura en el puerto de Alicante y hemos consensuado con los técnicos para poder tener ese pliego de condiciones”, compara José Ramón González con la actuación del Ayuntamiento de Elche.

A este respecto, asegura que “los técnicos han hecho su trabajo, pero el equipo de gobierno socialista no. El equipo de Carlos González todavía no ha pasado el documento que justifica que es propietario del terreno donde se va a ubicar el Palacio de Congresos de Elche”.

El diputado añade que “si nosotros no tenemos el documento que acredita que ese terreno es de Elche, intervención y secretaría de Diputación provincial no permite sacar el pliego de condiciones para el anteproyecto”.

“La Diputación ha dado 4 millones 200 mil euros para una subvención nominativa al Ayuntamiento de Elche para la compra de terreno para el Palacio de Congresos. El procedimiento administrativo dice que nosotros lo consignamos, se lo decimos a Elche, Elche hace todo el procedimiento, llega a un negociado de mutuo acuerdo con los propietarios, y, cuando tenga todo esto, lo pagan y nos piden a nosotros el dinero”, continúa González.

“Lamentablemente, el equipo de gobierno de Carlos González no ha hecho ninguna de las dos cosas. De diciembre aquí no hay ningún documento en ningún departamento ni intervención ni secretaría que justifique que hayan pagado eso y de que tienen la propiedad; por lo que no podemos ni pagar lo acordado ni hacer el pliego de condiciones del anteproyecto”, ha añadido.

José Ramón González afirma que “si mañana mismo el Ayuntamiento de Elche nos manda el documento, le hacemos el ingreso esta misma semana. Si mañana mismo nos acredita que es el propietario del terreno, la semana que viene, en el pleno de la Diputación provincial, llevamos el pliego de condiciones para poder publicarlo en el boletín”.

“Tenemos el dinero para comprar el terreno, la capacidad para hacer ese pliego de condiciones con los 250 mil euros para los premios de ese anteproyecto y tenemos el compromiso para que en el momento que tengamos ya este, podamos licitar los más de 50 millones de euros para el Palacio de Congresos de Elche; pero, en estos momentos, la Diputación está parada, no podemos hacer absolutamente nada hasta que el equipo de Gobierno de Carlos González presente la documentación”, reitera el diputado provincial.

