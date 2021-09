Un ciclista graba cómo un Guardia Civil le multa "injustamente" en Elche y el vídeo se hace viral

Más de 927.000 reproducciones. Esas son las visualizaciones que ha logrado en Tik Tok el usuario 'pamies_mtb_oficial' de un vídeo denuncia subido el pasado 8 de julio. En él, y con su cámara incorporada en el casco, se le ve transitar con su bicicleta por la pedanía ilicitana de El Altet cuando se topa con un control de la Guardia Civil.

Pronto, comienzan los roces con el agente, que le dice nada más aproximarse: "Fíjate que tienes un carril bici", a lo que él responde: "y una línea continua". "Pero te pones antes", le replica el Guardia Civil, a lo que este deportista le insiste que no podía porque había línea continua.

Es en este momento cuando el responsable de Tráfico le indica que se detenga ante el malestar verbalizado del joven: "joer, si solo he dicho que hay una línea continua" para a continuación, y a preguntas del agente, le explica que viene de la localidad vecina de Crevillent. "Pues te coges, te bajas de la bicicleta, y como un peatón, cruzas...", "pero eso no es plan", le replica rápidamente el ciclista.

El cuerpo de la Guardia Civil, cuyo rostro ha difuminado el usuario de Tik Tok en todo momento -no su voz- le advierte: "Si tienes un accidente ahí, que sepas que la responsabilidad es tuya". "Pero yo no tengo ninguna obligación", le responde el denunciante, que responde al sobrenombre de Otaku en la red social. "Aunque no te obligue, el responsable del accidente eres tú", insiste.

Le pide el DNI

Es en ese momento, cuando el ciclista iba a continuar la marcha, el agente decide pedirle la documentación: "Déjeme su DNI, por favor", ante la sorpresa de Pamies. "Madre mía, no hay manera, eh"; "pues sí hay manera", le responde el agente.

Pero el ciclista no llevaba su DNI en ese momento, y así se lo hace constar, mientras en el vídeo se ve un texto en el que ha puesto: "como no me puede denunciar por el carril, me busca varias razones".

"Pues sin DNI le va a llegar la multa a casa", le informa el Guardia Civil, que le pide le diga los números y la letra de su documentación. "¿Por qué motivo me multa?", le pregunta, "por estar circulando por el arcén teniendo un carril habilitado", le responde. "Pero que no tengo ninguna obligación", le insiste y el agente le contrarreplica: "Dígame su DNI que si tiene la obligación de llevarlo".

¿Lleva el timbre?

"¿Lleva timbre en la bicicleta?", le cuestiona más adelante. El ciclista le responde que no y le informa que "le va a llegar la multa" por no llevarlo. La indignación del ciudadano va en aumento y en ese momento suelta un "madre mía, si está claro..." y el agente le contesta, también malhumorado, "está claro antes de entrar".

La disputa acaba cuando le confirma sus datos del DNI y el agente le dice que ya puede continuar, mientras se lee en el vídeo que no ha firmado nada y no le han dado ninguna copia de la propuesta de sanción. "Gracias por joderme la mañana, muchas gracias, mira que hay droga y alcohol al volante y estamos parando las bicis".

En otro vídeo informa que ya le ha llegado la multa, 100 euros por "no obedecer la señal de obligación. Circula en bicicleta por el arcen, existiendo carril bici debidamente señalizado con señal de obligación vertical", a lo que él replica con varias imágenes en la que no aparece dicha señal.

