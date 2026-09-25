Turismo de ida y vuelta en el AVE: la Comunitat sigue siendo la "playa de Madrid" y la capital, "el teatro de los valencianos"

El término "playa de Madrid" no es muy popular en la Comunitat Valenciana, porque la región es mucho más que eso. Lo mismo que la capital no solo son sus teatros de la Gran Vía o los parques temáticos. Pero lo cierto es que todas las comunidades año tras año desembarcan en Fitur, la mayor feria turística de España, buscando promocionar sus playas, hoteles, campings, hostelería y comercio en Madrid porque potencialmente supone un mercado de más de 7 millones de turistas.

La Comunitat Valenciana cuenta a su favor con una conexión directa en tren de apenas 2 horas a Valencia y solo media hora más a Alicante. Por esta razón, son muchos los madrileños que aprovechan los fines de semana y los puentes en primavera u otoño para visitar la Comunitat y, a la inversa, muchos los ciudadanos de la región que quieren sumergirse en la oferta musical, teatral y museística de la capital de España

En este escenario, el mapa del turismo de los españoles mantiene intactas sus inercias fundamentales fuera de la temporada alta. Y cada vez va a más debido al cambio climático y las altas temperaturas que derivan parte del mercado al norte de la península en verano.

Los datos oficiales publicados por el Instituto Valenciano de Estadística correspondientes a la "Encuesta de turismo de residentes (ETR/FAMILITUR) para el segundo trimestre 2026" muestran a las claras que la relación de doble sentido entre la costa valenciana y el centro peninsular goza de una salud envidiable, sostenida por la alta velocidad ferroviaria y la cercanía por carretera.

Durante el periodo comprendido entre abril y junio, la Comunitat Valenciana reafirmó su posición como una de las tres grandes potencias del turismo interno. Con un total de 5,15 millones de desplazamientos recibidos, el territorio autonómico acaparó el 11,0% del total de viajes realizados por los residentes en España, situándose únicamente por detrás de Andalucía y Cataluña.

En este contexto, la Comunidad de Madrid se mantuvo como el principal foco emisor de viajeros hacia la costa mediterránea, consolidando una pauta de consumo turístico donde la Comunitat Valenciana actúa de manera natural como la válvula de escape marítima de los madrileños. Y esta relación entre ambas regiones se sostiene sobre un flujo bidireccional de muchas décadas.

Mientras el turismo madrileño llena segundas residencias y hoteles en municipios como Gandia, Cullera, Dénia, Alicante o Benidorm, la Comunidad de Madrid se erige a su vez en el gran polo de atracción para el visitante valenciano que busca turismo urbano, compras y espectáculos de primer nivel.

Madrid lideró el volumen total de viajes emitidos a nivel nacional con más de 8,3 millones de desplazamientos, una cifra impulsada por esta intensa circulación recíproca que convierte a la capital en el "teatro de los valencianos" durante los meses de primavera. El comportamiento del gasto refleja también un escenario marcado por la contención en la duración de las estancias pero con una clara predisposición al desembolso en el destino.

Sin embargo, "Un 79,1% de los desplazamientos turísticos con destino nacional realizados por los residentes en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de 2026 fue realizado mediante un vehículo propio. Por otra parte, el 77,8% de esos viajes han tenido una duración de entre 1 y 3 noches", sostiene el instituto demoscópico valenciano.

A escala nacional, el desembolso total de los viajeros creció un 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 15.729 millones de euros. El gasto medio diario se situó en los 97 euros por persona, mostrando una notable brecha entre los viajes de ámbito nacional, con una media de 82 euros diarios, y los desplazamientos al extranjero, que ascendieron a 159 euros por jornada.

Esta diferencia pone de manifiesto que el turismo doméstico sigue siendo la opción prioritaria para maximizar el presupuesto vacacional. Además, la estadística constata una paulatina transformación en los hábitos de viaje de jornada única. Las excursiones sin pernoctación experimentaron un retroceso del 7,3% en comparación con el segundo trimestre del año precedente, contabilizando 41,4 millones de salidas.