Alicante y Benidorm al asalto del turismo de congresos en EEUU gracias al nuevo vuelo directo Valencia-Nueva York

Valencia y la provincia de Alicante se preparan para un hito turístico sin precedentes con la recuperación de la conexión aérea directa entre Valencia y Nueva York, ahora operada por United Airlines. Esta ruta aérea, largamente perseguida por los diferentes Consells desde 2022, promete transformar la llegada de visitantes internacionales a toda la Comunitat Valenciana.

Para la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), este anuncio es una victoria estratégica y despolitizada en la que todos los actores están de acuerdo. La portavoz de Hosbec destaca que "el ámbito beneficioso se extiende a toda la Comunitat Valenciana", restando importancia a la distancia física hasta los principales destinos de la provincia alicantina: "Castellón está a menos de 70 kilómetros y Alicante a 180 kilómetros; estas no son distancias para un turista americano que cruza el charco".

Uno de los principales sectores que saldrá más beneficiado de este enlace es el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones). Aunque el mercado estadounidense no ha sido tradicionalmente el público objetivo para el turismo vacacional directo en Benidorm, la impresionante planta hotelera y la infraestructura para eventos de la ciudad la convierten en un destino sumamente competitivo para captar convenciones de tamaño mediano.

La portavoz de Hosbec detalla con optimismo esta nueva oportunidad: "Se nos abre con esto una puerta para Benidorm para el mercado MICE, el mercado de congresos, de reuniones que Benidorm lo trabaja muy bien, sobre todo en ese ámbito mediano". Además, subraya el salto cuantitativo que supone este vuelo directo, explicando que "nuestro trabajo era puramente europeo y este vuelo directo nos abre la puerta a todo el mercado americano".

La llegada de este perfil de visitante es clave para elevar la rentabilidad del sector en Alicante, una provincia donde los macrodatos ya confirman el liderazgo del gasto estadounidense.

Actualmente, el turista procedente de Estados Unidos encabeza el listado de gasto diario en la ciudad de Alicante con una media de 230 euros al día. Esta cifra supera con creces el desembolso de mercados tradicionales como el Reino Unido, que se sitúa en 145 euros diarios, o Italia, que se queda en los 135 euros al día.

Los mercados norteamericanos se sitúan así entre los que más "revientan" las cifras de gasto en hostelería y comercio. Por ello, la portavoz de Hosbec apunta que este vuelo beneficiará directamente a segmentos premium de la provincia de Alicante, como el gastronómico.

"La provincia de Alicante concentra una gran calidad y cantidad de restaurantes con estrellas Michelin; mucho público americano se mueve visitando estos templos de la gastronomía y por supuesto que se van a ver beneficiados", señala Nuria. Asimismo, augura un impacto muy positivo en los parques temáticos y en el turismo de salud de lujo, concretamente en centros como "el CEM y el Sha".

A pesar del optimismo, Hosbec no oculta los retos pendientes en materia de transportes e infraestructuras internas para maximizar este flujo de visitantes. Lamentan profundamente la falta de una conexión de tren rápida entre Valencia y la provincia de Alicante, denunciando un retroceso histórico en el servicio ferroviario.

El retraso ferroviario

"Echamos de menos una mejor comunicación vía tren entre Valencia y Alicante. Cuando yo usaba este trayecto en el año 2004, tardaba 1 hora y 25 minutos. Ahora, ese mismo trayecto tarda 2 horas y cuarto. En 25 años no solamente no hemos avanzado nada, sino que hemos ido para atrás", critica la portavoz de Hosbec. Nuria insiste en que sería "tremendamente interesante contar ya con una conexión ferroviaria moderna y rápida que articulara las tres provincias", una competencia que depende del Ministerio de Fomento y que, hoy por hoy, "no tenemos".

No obstante, confía plenamente en la fuerza de atracción de la región, recordando el caso de éxito de Benidorm, que realiza 17 millones de pernoctaciones hoteleras y de apartamentos sin contar con accesos ferroviarios modernos: "En el turismo sabemos que el turismo mueve montañas; los turistas están por delante de todo esto y cuando el destino es atractivo, desde luego que se va a beneficiar".

La conectividad directa también reabre el debate sobre las ampliaciones de los aeropuertos de la región. Mientras que Valencia está operando al límite de su capacidad operativa (superando con creces los 10 millones de pasajeros anuales), Alicante ya lleva la delantera en infraestructuras.

El empujón a los aeropuertos

"El aeropuerto de Alicante va por delante porque ya ha licitado y adjudicado la redacción del proyecto de ampliación, pero Valencia va algo más retrasada y está operando al límite", advierte Nuria, expresando su preocupación por este cuello de botella.

Aun así, la portavoz resalta la fuerte inercia del mercado estadounidense, que ya representaba la primera nacionalidad extranjera en los hoteles valencianos (excluyendo a los españoles) con una notable cuota de mercado del 10%.

Con el lanzamiento del vuelo directo anunciado para el 27, el sector turístico dispone de un valioso margen para estructurar su oferta. Para la portavoz de Hosbec, "tenemos por delante meses de estrategia promocional importante para ir diseñando producto para el mercado americano".

La meta de la patronal hotelera es lograr que esta conexión de United Airlines —compañía que apuesta fuertemente por España con rutas en Ibiza, Málaga o Santiago— no sea temporal como ocurrió en el pasado. Nuria recuerda que la ruta operada previamente por Delta Airlines tras la Copa América se vio cancelada tras cinco o seis años debido a la quiebra de Lehman Brothers en 2008 y la posterior crisis económica, y no por una falta de atractivo de la Comunitat.

"Lo importante ahora es que la línea se consolide, se implante durante todo el año con varias frecuencias semanales y que tenga un carácter de permanencia en el tiempo", concluye la portavoz de Hosbec. Con un turista que gasta 230 euros al día y un mercado norteamericano que ahora está a tan solo "un salto" de distancia de Alicante, el sector tiene ante sí el inicio de una era dorada para el turismo de congresos y de alto nivel en toda la Comunitat.