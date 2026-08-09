Ya es oficial: estos son los Mercadona de la provincia de Alicante que abren los domingos de agosto

¿Existen los domingos en agosto? Cuando se está de vacaciones hay quien consigue despreocuparse hasta del día de la semana en que se encuentra. Y por eso encontrarse un supermercado abierto o cerrado puede marcar cómo se afronta el día.

Mercadona mantiene activo su plan de verano en la provincia de Alicante, adaptando los horarios de sus establecimientos en las zonas de mayor afluencia turística. Durante todos los domingos de agosto, las tiendas seleccionadas abrirán sus puertas en un horario especial de 9:00 a 15:00 horas.

Estos mismos centros prestarán servicio el próximo sábado 15 de agosto, festivo por la Virgen de la Asunción. En esta jornada, el horario será el habitual de todo el día. A continuación, se detalla el listado completo de los supermercados que abren los domingos en la costa alicantina:

Marina Alta

En Dénia, los centros operativos son los situados en el Paseo Saladar y en la avenida Miguel Hernández, 23. En Xàbia (Jávea), abrirán los de la avenida Trenc D'Alba, 19 y la carretera Cabo La Nao.

El municipio de El Poble Nou de Benitatxell contará con la apertura de su tienda en la calle París, 1. Por su parte, en Calp, estarán disponibles los establecimientos de la avenida Juan Carlos I, 15 y el de Puerto de Santa María, 17.

Marina Baixa

En Altea, el supermercado de la calle Síndic de Greuges, 39 abrirá sus puertas. En L'Alfàs del Pi, los clientes podrán acudir al centro del Camino Vell d'Altea, 47.

Benidorm ofrece tres puntos de venta abiertos los domingos: calle Invierno, 11; calle Mercado, 1; y calle Secretario Juan Antonio Baldovi, 9. En Finestrat, abrirá el de la avenida País Valencià, 17. En la Vila Joiosa, solo estará operativo el de la calle Cervantes, 75.

Alicante y El Campello

En El Campello, el centro que mantiene la apertura dominical es el de la avenida Germanías, 24. En la ciudad de Alicante, el servicio se concentrará en el supermercado de la avenida Las Naciones, 4.

Bajo Vinalopó

Santa Pola dispone de tres centros abiertos: avenida Maribel López Pérez-Ojeda, 39; avenida de Finlandia, 17 (Gran Alacant); y calle Elche, 62.

Vega Baja

En Guardamar del Segura, abrirá el de la calle Mediterráneo, 14.

En Torrevieja, la lista incluye los centros de avenida de Las Cortes Valencianas, avenida Rosa Manzón Valero, calle Antonio Machado, 125 y calle Tritón (CC Torremarina). En Orihuela Costa, abrirán en la carretera Dehesa Campoamor y en la calle Turmalina, 9. Finalmente, en Pilar de La Horadada, estará abierto el de la avenida de La Torre.