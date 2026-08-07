El "engaño" de los precios dinámicos de las VTC en Alicante: "Hay plataformas que cobran el triple que un taxi"

La temporada estival en la provincia de Alicante está dejando una paradoja preocupante para el sector del taxi. A pesar de que España y la provincia baten récords de visitantes, los taxistas locales notan un descenso en su actividad que atribuyen a la irrupción de las grandes plataformas de VTC en uno de sus bastiones, el aeropuerto de l'Altet.

Paco Sánchez, presidente de Radio Teletaxi Alicante, advierte sobre la falta de comparación de precios por parte de los visitantes. "El turista extranjero viene ya con estas aplicaciones en la mano y no se molesta ni siquiera en comparar precios", lamenta el representante del sector.

Esta confianza ciega en las aplicaciones multinacionales está saliendo cara al usuario. "Tenemos demostrado, porque tenemos capturas de pantalla, que estas aplicaciones les están cobrando en muchas ocasiones hasta tres veces más que nosotros", asegura Sánchez con rotundidad.

Las pruebas aportadas por el sector muestran tarifas que se disparan en momentos de alta demanda. En una de las capturas de la aplicación Uber, un trayecto desde el Hotel Meliá Alicante hasta Benidorm a las 05:10 de la madrugada alcanza los 98,96 euros, con un aviso explícito de "precios más altos de lo habitual".

La diferencia es aún más sangrante en servicios de categoría superior. Un trayecto similar hacia Benidorm aparece marcado con un precio de 219,90 euros para la categoría Premium. Incluso trayectos cortos dentro de la zona, como del Meliá a una discoteca en la playa de San Juan, pueden llegar a costar 45,94 euros en horario de madrugada.

"Estas plataformas nuevas vienen haciendo el enganche bajando los precios, pero luego, en la más mínima ocasión que tienen, doblan o triplican el precio", explica Sánchez. Según el presidente, aprovechan las salidas de aeropuertos o las noches de fin de semana para aplicar su "tarifa dinámica".

La "jungla" de precios

Frente a la volatilidad de las VTC, Sánchez defiende la estabilidad del taxi. "Nosotros, tanto si hay demanda como si no, tenemos que aplicar las tarifas que correspondan según la zona y la hora del día", recuerda.

El incremento en el taxi está estrictamente regulado por la administración. "Nuestras tarifas de fines de semana, festivos y nocturnos suponen un aumento de entre el 18 % y el 20 %, nada de duplicar o triplicar", puntualiza el presidente de Radio Teletaxi. Solo existen suplementos puntuales para cuatro noches específicas al año: Nochebuena, Nochevieja, el Roscón y Carnavales.

Además, Sánchez recomienda a los usuarios utilizar herramientas locales como la aplicación Pide Taxi. Esta herramienta permite conocer una horquilla de precios o incluso obtener un precio cerrado en algunas zonas, ofreciendo una transparencia de la que carecen sus competidores.

El empleo local, en riesgo

La situación no solo afecta al bolsillo del cliente, sino a la estabilidad laboral en Alicante. Actualmente, el sector cuenta con un número récord de conductores empleados, pero la tendencia descendente de servicios preocupa de cara al invierno.

"Si este invierno se repite la situación del año pasado y la curva de trabajo es descendente, habrá titulares de licencias que no podrán emplear a otra persona porque los números no saldrán", advierte Sánchez. El presidente critica el modelo de las plataformas: "Dicen que crean empleo, pero lo crean por un lado y lo destruyen por otro; el empleo en el taxi es mucho más estable".

Otro factor que agrava la crisis es el desplazamiento de vehículos VTC de otras provincias hacia la Costa Blanca durante el verano. "Detectamos vehículos de Madrid o Valencia que se desplazan a nuestra zona en verano para rentabilizar mejor su tiempo", señala Sánchez.

Este aumento de la competencia, sumado al apoyo que algunas instituciones han brindado a estas plataformas, está mermando los ingresos de los profesionales locales. "El taxista está muy alejado de esas cifras de recaudación que se comentan de las VTC; nosotros tenemos que ajustarnos a horarios de descanso y tarifas reguladas", concluye el presidente a EL ESPAÑOL.