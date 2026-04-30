IMEP impulsa el futuro del turismo con su Grado Oficial Dual: formación de élite en el corazón de la Costa Blanca

El Grado Oficial Dual en Dirección y Gestión de Empresas y Actividades Turísticas de IMEP, centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández (UMH), se posiciona actualmente como una de las propuestas académicas más completas y orientadas a la realidad del sector turístico actual.

Esta titulación universitaria oficial nace con un enfoque claro y ambicioso, formar profesionales capaces de dirigir, innovar y transformar empresas y destinos turísticos en un entorno altamente competitivo y en constante evolución. Gracias a su estructura híbrida, el programa destaca por poseer una sólida base empresarial aplicada directamente al turismo, permitiendo que el alumnado no solo adquiera conocimientos teóricos, sino que desarrolle las competencias necesarias para liderar el cambio en una industria que es motor económico global.

La propuesta educativa de IMEP se aleja de los modelos convencionales para abrazar un plan de estudios integral y moderno. El currículo académico integra áreas clave de la gestión corporativa como la estrategia, las finanzas, el marketing, las ventas y la dirección de personas y operaciones.

Sin embargo, lo que realmente otorga valor añadido a esta formación es la combinación de estas materias troncales con contenidos específicos y punteros del sector. Los estudiantes profundizan en el diseño de productos turísticos, la organización de eventos (MICE), el turismo gastronómico y cultural, la sostenibilidad y, de manera muy destacada, en el uso de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Todo este contenido se desarrolla mediante una metodología práctica basada en proyectos y resolución de casos reales, lo que asegura que el aprendizaje esté siempre alineado con las demandas actuales del mercado laboral. El elemento diferencial que coloca a esta titulación a la vanguardia es su mención dual en empresa.

Este innovador modelo permite al alumnado cursar hasta 54 créditos ECTS en entornos profesionales reales, lo que supone una inmersión directa en el tejido empresarial desde las etapas de formación. A través de este itinerario progresivo, el estudiante experimenta una evolución en sus responsabilidades: comienza conociendo la atención al visitante y la gestión de alojamientos, para posteriormente avanzar hacia áreas de mayor complejidad estratégica como el marketing digital, la organización de eventos, las licitaciones públicas o la comunicación corporativa.

Este modelo híbrido entre universidad y empresa tiene un impacto directo en el futuro del estudiante, ya que potencia de forma exponencial su empleabilidad al finalizar el grado. La calidad de la enseñanza está respaldada por un claustro excepcional que garantiza que la formación nunca pierda el contacto con el mundo exterior.

El equipo docente combina a profesorado universitario de prestigio con profesionales en activo, lo que asegura una visión equilibrada entre el rigor académico y la realidad práctica del sector. Además, IMEP apuesta fuertemente por la internacionalización. La posibilidad de cursar los estudios íntegramente en inglés, obtener certificaciones oficiales de renombre como el Oxford Test of English y realizar prácticas en empresas internacionales refuerzan la proyección global del título.

Esta apertura de estudios atrae a un alumnado diverso y cosmopolita que busca no solo formarse académicamente, sino vivir una experiencia vital completa estudiando y trabajando en un destino turístico de primer nivel. Finalmente, el entorno geográfico juega un papel crucial en el éxito de este programa. IMEP se ubica en un enclave estratégico como la Costa Blanca, utilizando ciudades referentes como Torrevieja y Alicante como un "laboratorio turístico" vivo.

En este ecosistema, el alumnado se forma en contacto permanente con empresas, destinos y experiencias reales, lo que facilita la transferencia de conocimiento de forma natural. Con más de 25 años de trayectoria contrastada, IMEP y el Grupo Esatur consolidan un modelo formativo que integra con éxito la universidad, la empresa y la empleabilidad. De este modo, el centro no solo entrega títulos oficiales, sino que prepara perfiles altamente cualificados y listos para liderar el turismo del futuro con herramientas digitales y una visión estratégica global.