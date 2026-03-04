El 'imperio' de Toni Mayor en Port Hotels bate récords: factura 81 M tras subir un 13 % sus tarifas en la provincia

El turismo en la provincia de Alicante no solo recupera músculo, sino que bate sus propios registros de rentabilidad. Port Hotels, el grupo hotelero familiar con sede en Benidorm, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación récord de 81 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8 % respecto al año anterior.

La clave de este salto financiero reside en una estrategia agresiva de precios y mejora de activos. La compañía presidida por Toni Mayor logró elevar su tarifa media (ADR) un 13 % durante el último año, una subida que, sumada a la inversión de 2,2 millones en reformas, ha disparado los ingresos por habitación un 9 %.

Más allá de las cifras, 2025 ha sido el año en el que Port Hotels ha movido ficha en el tablero inmobiliario de la Comunidad Valenciana con dos operaciones estratégicas de expansión en activos emblemáticos.

En Alicante: la cadena ha sumado a su cartera el Edificio Hispania, uno de los inmuebles corporativos más icónicos de la capital con más de 9.000 metros cuadrados.

En Valencia: ha adquirido una parcela estratégica junto a la estación del AVE Joaquín Sorolla y el futuro Parque Central para levantar un nuevo hotel de cuatro estrellas superior con 138 habitaciones.

"La expansión no responde a una lógica de tamaño, sino de posicionamiento. Invertimos en ubicaciones que fortalecen nuestra marca", ha subrayado Toni Mayor al analizar el cierre de un ejercicio donde el 59 % de sus 1,2 millones de clientes fueron de perfil internacional.

El grupo, que cuenta con casi 60 años de trayectoria, también ha destacado hitos en su oferta complementaria.

El Hotel Huerto del Cura de Elche ha sido seleccionado como finalista al Premio Mejor Desayuno de Hotel 2026 en Madrid Fusión, reforzando la apuesta gastronómica de la cadena.

En el plano medioambiental, a través de su programa Guests of the Planet, la compañía ha logrado retirar más de 3.700 kilos de residuos plásticos del Mediterráneo y ha implantado protocolos de reducción de desperdicio alimentario en todos sus establecimientos.