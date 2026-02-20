La Costa Blanca impulsa su promoción del golf en Dinamarca y da inicio al VI Interclubs Pairs Trophy

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) continúa su labor de promoción internacional participando en la feria "Ferie For Alle", que se celebra en Herning (Dinamarca) del 20 al 22 de febrero.

Esta acción se realiza junto al Patronato de Turismo de la Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana, reforzando así la estrategia conjunta de posicionar el destino entre los principales mercados emisores europeos.

La cita danesa supone la quinta parada del ambicioso Plan de Promoción de la ACGCBCV para 2026, que contempla actuaciones en nueve países clave del turismo de golf. "Ferie For Alle" —cuyo nombre significa literalmente "vacaciones para todos"— es un importante certamen multiproducto en el que el golf ocupa un lugar destacado gracias al "Danish Golf Show", el evento de referencia en Dinamarca para los amantes de este deporte.

En su última edición congregó a cerca de un millar de expositores y más de 55.000 visitantes, de los cuales más de 11.000 acudieron específicamente a la zona dedicada al golf.

La ACGCBCV participa en este espacio con dos mostradores dentro del área especializada, en colaboración con el Patronato de Turismo de la Costa Blanca. En el stand se representa la oferta de campos como Bonalba, Oliva Nova, La Finca y Villamartín, así como hoteles asociados —Hotel La Finca, Oliva Nova Golf Resort y Hotel Bonalba—.

También están presentes patrocinadores destacados de la asociación, entre ellos Denia Rent a Car y Bodegas Nodus. El objetivo es establecer contacto con los principales touroperadores daneses y reforzar la visibilidad de la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana como destinos internacionales de referencia para el turismo de golf.

Este segmento, por su impacto económico y su capacidad para reducir la estacionalidad, tiene un gran peso en la región: genera unas 510.000 pernoctaciones al año, un impacto económico estimado en 918 millones de euros y da empleo a más de 10.000 personas.

Arranca el Circuito Interclubs Pairs Trophy

El calendario deportivo también está en marcha con el inicio del VI Circuito Interclubs Pairs Trophy (IPT), que dará comienzo con gran expectación en el campo de El Bosque, actual campeón de la categoría "campos".

Las jornadas del 27 y 28 de febrero arrancarán con aforo completo: las plazas del sábado se agotaron en tres días y las del viernes están a punto de completarse. La segunda prueba se disputará en Bonalba el 21 de marzo, con inscripciones abiertas desde hoy y una rápida respuesta por parte de los jugadores.

El circuito no deja de crecer en participación: en la edición anterior se superaron las 1.500 rondas y este año se espera batir récords nuevamente. Entre los atractivos de esta edición destacan premios tan espectaculares como una moto NX2 de General Motors y dos viajes al exclusivo Casa de Campo Golf Resort (República Dominicana), que incluye green fees en los prestigiosos campos diseñados por el legendario Pete Dye.

Se mantienen también los galardones tradicionales: cuatro abonos anuales simultáneos en todos los campos del circuito —valorados en más de 35.000 euros— para las parejas ganadoras de las dos categorías, además de otros dieciséis abonos de menor duración. El IPT está abierto a todas las parejas con licencia en vigor de la RFEG