Laura Navarro, directora del aeropuerto de Alicante: "La diversificación de compañías y destinos nos ha salvado"

La Comunitat Valenciana tiene en el aeropuerto de la provincia de Alicante uno de sus principales motores económicos. Por él pasaron en 2025 casi 20 millones de pasajeros, traídos en gran parte por Ryanair y desde Reino Unido. Laura Navarro, su directora, destaca la importancia de ambos factores y recuerda que "la diversificación de compañías y destinos nos ha salvado" después del golpe de la pandemia.

La estrategia que se marca, como explica en esta entrevista a EL ESPAÑOL, es el equilibrio entre aerolíneas y países de origen. "Tanto la diversificación de compañías como la de mercados son el hecho que nos ha salvado de no haber caído más por esa dependencia del mercado británico", reitera Navarro.

Y a eso le pone números. "La cuota de mercado de Ryanair está cerca del 40 %, para nosotros es un cliente importantísimo", remarca. Tanto como lo es el tradicional mercado británico, que llega también por otras líneas, y que "está cerca del 35 %".

Con esos datos sobre la mesa de su despacho, Navarro afirma que "con Ryanair operativamente se trabaja de fábula, es una compañía que funciona al milimetrado". Por eso añade que cuando se sientan con ellos "tenemos en cuenta sus propuestas de mejora" y que su cuota de mercado "no creo que sea una dependencia excesiva".

Eso sí, puntualiza, "no hay que dejar nunca de trabajar el resto de compañías porque si un 40 % son ellos, un 60 % son las otras" porque "nuestro día a día es trabajar con todas". De hecho, así lo hacen y pone como ejemplo que "nuestra conexión con Noruega y Suecia es de las más altas de la red" o que "los belgas y los holandeses vienen muchísimo y parece que no hacen ruido, pero vienen y han venido desde siempre".

Esa diversificación es posible gracias a los acuerdos con otras firmas como Norwegian, SAS o Transavia para mantener la competitividad: "Nosotros nos volcamos en lo que nos piden los clientes y funcionamos con las compañías".

Si el aeropuerto Miguel Hernández consigue estas cifras es por alcanzar la desestacionalización, uno de los mayores deseos de las diferentes administraciones implicadas. De esta forma, en los tres últimos años se han batido marcas en los meses de invierno.

"Para mí uno de los mayores logros en turismo es desestacionalizar y ser capaces de ofrecer un producto de calidad todo el año", valora la directora. Y ahí reconoce la importancia de que "el clima nos ayuda" para vender ese destino a la fría Europa.

¿Y cómo seguir creciendo? La terminal ha optimizado el uso de los llamados "aviones durmientes". "Vamos a tener cerca de 30 aviones durmiendo en el aeropuerto este verano. Eso nos da una utilización de las horas mucho más eficiente", detalla Navarro sobre estos aviones que pernoctan en Alicante para salir a primera hora.

Sobre el futuro crecimiento, la directora aclara que las grandes inversiones están planificadas bajo el documento DORA 3 (2027-2031). Actualmente, el enfoque está en actuaciones menores para eliminar cuellos de botella: "Mejoramos los filtros, pequeñas actuaciones, organizamos las colas de otra manera... estamos haciendo más eficientes a nivel pequeño las acciones".

Navarro también se muestra abierta a la posibilidad de vuelos de largo radio hacia Asia o América, aclarando que la infraestructura está preparada. "Nosotros tenemos la infraestructura disponible. Alicante puede llegar a tener un vuelo con Estados Unidos o con Canadá o con Asia sin ningún problema", asegura, remarcando que la decisión final depende de las aerolíneas.

Finalmente, la directora subraya que la vocación de servicio es el pilar de su gestión diaria. Con la redacción del proyecto de ampliación ya en marcha, el aeropuerto se prepara para seguir batiendo sus propias marcas.