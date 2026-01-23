Torrevieja se reinventa en Fitur: 200 millones para ser el gran destino urbano del Mediterráneo

Torrevieja ha llegado a Fitur 2026 dispuesta a exhibir uno de los procesos de transformación urbana y turística más potentes del Mediterráneo, combinando grandes inversiones públicas, nueva planta hotelera y un reposicionamiento de marca que quiere situar a la ciudad como destino de estilo de vida, deporte y bienestar durante todo el año.

El alcalde, Eduardo Dolón, reivindica que “quien me conoce sabe que cada vez que venimos a Fitur venimos con novedades” y que este año el escaparate madrileño es el escenario perfecto para explicar “casi 200 millones de euros de inversión” en un proyecto de ciudad que ya está en marcha.

La estrategia que presenta Torrevieja en la Feria Internacional de Turismo se apoya en una transformación urbana integral: renovación del puerto, reurbanización del paseo de la Playa de los Locos, recuperación de las Eras de la Sal, puesta en valor del Parque Natural de las Lagunas y una potente apuesta por deporte, educación y centro urbano.

“Estamos generando un poder de inversión y de transformación de ciudad importantísima”, recalca Dolón, convencido de que este ciclo de obras supondrá un salto en calidad para vecinos y visitantes.

Torrevieja, it’s a way of life busca ir más allá del tradicional sol y playa para vender un estilo de vida asociado al mar, la naturaleza, la cultura, la música y el deporte. “Nuestro destino es sol y playas, pero ahora le sumamos una carta complementaria muy potente: puerto, centro de turismo, una oferta hotelera importante, deporte, economía y fiestas como el carnaval”, explica el alcalde, que define ese conjunto como los elementos que hacen de Torrevieja “un destino único”.

El estand de la Comunitat Valenciana sirve de plataforma para presentar ante profesionales, instituciones y medios un proceso de transformación urbana que el consistorio considera “uno de los más importantes de la historia de la ciudad”. La renovación del Puerto de Torrevieja, con una inversión prevista de 94,5 millones de euros, aspira a abrir completamente este espacio al ciudadano y a convertirlo en un nuevo eje de ocio, restauración y entretenimiento activo los 365 días del año. “En el entorno del puerto vamos a alojar un nuevo establecimiento hotelero que anunciaremos de manera inminente”, avanza Dolón, subrayando el cambio de escala que espera para la fachada marítima.

En paralelo, la reurbanización del paseo de la Playa de los Locos, con una inversión estimada de 10,1 millones, busca ganar espacio peatonal, mejorar la accesibilidad y reforzar el vínculo de la ciudad con el mar, manteniendo una integración respetuosa con el entorno natural. El alcalde destaca que estos proyectos no solo persiguen atraer más turismo, sino “ordenar mejor la ciudad para que se viva mejor todo el año”, reforzando la idea de Torrevieja como destino residencial y turístico sostenible.

La vertiente patrimonial y cultural se articula en torno a la gran intervención en el recinto de las Eras de la Sal, donde se proyectan el nuevo Auditorio, el Museo del Mar y de la Sal y la rehabilitación de la antigua Fábrica de Hielo como Oficina de Turismo, con una inversión de 31,1 millones de euros. “Son algunos de los ejemplos que hemos venido a compartir estos días: recuperar espacios históricos, abrirlos al público y ligarlos a la promoción turística de la ciudad”, resume Dolón.

Dentro de esa misma lógica de recuperación de espacios singulares, el alcalde anuncia la firma de “un convenio muy importante para el futuro de Torrevieja” con Salins, la empresa que gestiona las salinas. El acuerdo permitirá poner en marcha el embrión de un centro de talasoterapia y rehabilitar el conjunto de La Química en las salinas como zona de baño, combinando salud, paisaje salinero y uso turístico en un enclave único. “Vamos a poner en marcha esa zona de La Química, donde se generaba la sal, para abrirla al uso público vinculado al bienestar”, explica.

El turismo deportivo emerge como otro de los grandes vectores de promoción en Fitur 2026: Torrevieja cuenta con una Ciudad Deportiva de más de 400.000 metros cuadrados y ha invertido 20 millones en nuevas instalaciones, como el pabellón María Jesús Viuda, la mejora del campo Nelson Mandela y la renovación de la zona de raquetas, con nuevas pistas de pádel y frontón. “Solo el turismo deportivo está demandando 40.000 pernoctaciones; son turistas que se quedan más de diez días en la ciudad”, señala Dolón, convencido de que el deporte es ya un motor económico y de desestacionalización de primer nivel.

Oferta hotelera

Esa presión de la demanda deportiva y del nuevo posicionamiento turístico ha puesto en primer plano el déficit histórico de plazas hoteleras de Torrevieja, que el Ayuntamiento quiere corregir con rapidez. “Tenemos que incrementar probablemente de las 2.000 o 2.500 plazas que tenemos actualmente a unas 5.000 plazas hoteleras”, afirma el alcalde, que asegura estar trabajando “ahora mismo con dos hoteles más, uno vinculado al centro de talasoterapia y otro en la zona turística de la ciudad”.

Para favorecer esta nueva planta hotelera, el gobierno local ha articulado bonificaciones y ventajas urbanísticas, como la posibilidad de ganar alturas según el planeamiento general, pensadas para que el sector empresarial “vea más atractivo invertir en Torrevieja”.

La semana de Fitur está sirviendo además para cerrar reuniones con operadores, empresarios e inversores que, según Dolón, “nos destacan como un municipio que está generando un poder de inversión muy importante” y que ven en el proyecto de transformación urbana una garantía de futuro.​

En el plano más experiencial, la ciudad refuerza su agenda de eventos con el carnaval, que el alcalde destaca como uno de los hitos inmediatos de participación ciudadana y atractivo turístico. Gastronomía, música y una intensa programación cultural y deportiva completan el relato de una Torrevieja que “se presenta en Madrid como una ciudad que avanza, que se transforma y que tiene un modelo de desarrollo turístico sostenible, competitivo y con identidad propia”.