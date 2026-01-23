L'Alfàs celebra sus raíces y rendirá un emotivo homenaje a la familia Iborra en el festival

L'Alfàs presenta en la feria de Fitur el brillo del cine español con su veterano festival. En la edición de este año rendirá homenaje a los hermanos Pepe y Miquel Iborra, al emblemático Cine Roma como símbolo cultural del municipio y a Juan Luis Iborra, impulsor del certamen. El director del certamen, Luis Larrodera, avanza así las líneas de este encuentro en julio.

El alcalde, Vicente Arques, ha destacado a través de un comunicado "el valor emocional y patrimonial" del cartel presentado este viernes. En él "realizan un guiño a un fotograma localizado en el carrer de l’Hort, donde se ubica el Cine Roma, con su alfombra, sus paneles de proyección y la tradicional cartelería escrita a mano con el horario de las películas y su estrella".

Este 2026 se celebra la trigésimo octava edición del festival de cine y cortometrajes. Del 3 al 12 de julio pasará una selección de los creadores a los que se premiará y homenajeará con los tradicionales Faros de Plata. Con ello, remarcan su clara apuesta por la producción audiovisual, la creatividad y el talento.

Esta será una edición con un peso muy importante de la memoria. El cine Roma cumplirá 48 años este año y ya se tiene la mirada puesta en los aniversarios del 2028: los 40 años del festival de cine y los 50 del local.

El alcalde ha valorado la tradición cinematográfica de la familia Iborra. Así ha recordado que el padre de los tres hermanos gestionó durante más de dos décadas un cine de verano en la localidad y que lo alternaba con el cine original conocido como Cine Mari Luz, nombre de la madre de Juan Luis Iborra.

El director del certamen, Luis Larrodera, ha remarcado con esta presentación se da "el pistoletazo de salida no marcado en el calendario" para la cuenta atrás del festival. Y ha avanzado que "el certamen seguirá consolidando los rasgos que lo definen y que se han reforzado en las últimas ediciones, con especial atención a la recuperación de la actividad en la calle del Cine Roma, uno de los espacios más emblemáticos y participativos del festival".

En esa línea de anuncios, Larrodera ha avanzado que este 2026 la embajadora de honor del festival será la actriz y directora Vanessa Romero, nominada en esta edición de los Premios Goya por su último cortometraje, con el que además fue premiada en este certamen.

Larrodera ha subrayado el fuerte vínculo emocional de Romero con el municipio y con el festival, subrayando que "Alfàs forma parte de su historia personal y profesional".

Si el festival abandera la promoción turística de este municipio de la Marina Baixa, el entorno también es protagonista. Y el mejor ejemplo de ambos puntos es el paseo de las estrellas en primera de la playa. Como valora el Ayuntamiento, de esta forma se unen los homenajeados en el certamen con el rico patrimonio natural de la localidad.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la consejera de Industria y Turismo Marián Cano han querido mostrar su apoyo al Festival de Cine de l’Alfàs en el acto de este viernes.