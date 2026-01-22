The Ocean Race 2027: la etapa más larga de la historia desde Alicante suma proyección internacional a la Comunitat

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de Alicante Puerto de Salida de la Ocean Race en 2027. Iván Villarejo

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado el compromiso firme del Consell con The Ocean Race y con los grandes eventos deportivos como motores de crecimiento económico y cohesión social para la Comunitat Valenciana, en el marco de FITUR 2026 y durante el acto de presentación de la edición de 2027 de esta prestigiosa vuelta al mundo a vela, cuya salida volverá a acoger Alicante.

En el encuentro ha estado acompañado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y el director ejecutivo de The Ocean Race, Mirko Groeschner, consolidando la imagen de unidad institucional en torno a este proyecto estratégico. Pérez Llorca ha remarcado que la Comunitat Valenciana se sitúa, gracias a eventos como este, entre los destinos deportivos de referencia a escala internacional, reforzando tanto su proyección turística como su posicionamiento económico.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha puesto en valor el impacto de The Ocean Race desde la llegada de la regata a Alicante en 2009, destacando que esta competición ha generado más de 8.000 puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a su celebración.

En este mismo periodo, la prueba ha atraído a más de 1,65 millones de visitantes, reforzando la actividad turística, hostelera y comercial de la ciudad y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha señalado que el impacto económico acumulado en el producto interior bruto (PIB) asciende a 467 millones de euros, una cifra que evidencia el peso de la cita náutica como motor económico y como palanca de oportunidades para múltiples sectores.

Luis Barcala, Juanfran Pérez Llorca y Marián Cano, durante la presentación de la Ocean Race 2027. Iván Villarejo

El presidente ha destacado también el alcance mediático de The Ocean Race, con una audiencia acumulada superior a 1.000 millones de personas en los últimos 20 años, lo que contribuye a proyectar la imagen de la Comunitat Valenciana en todo el mundo. A este impacto se suman más de 200 millones de euros en retorno mediático estimado, que sitúan a la regata como uno de los principales escaparates internacionales para Alicante y para el conjunto del territorio valenciano.

Según ha señalado, estos datos demuestran que la prueba náutica “aporta mucho a nuestro turismo y nos consolida como uno de los destinos deportivos más importantes del mundo”, reforzando tanto la marca turística como el prestigio deportivo del territorio.

Presentación de The Ocean Race en Fitur 2026. Iván Villarejo

Pérez Llorca ha definido la Comunitat Valenciana como una “tierra preparadísima para acoger cualquier evento deportivo”, poniendo a Alicante como ejemplo de ciudad conectada con el mar y especialmente cualificada para ser puerto de salida de una vuelta al mundo de vela. Ha recordado que, con la próxima edición, Alicante será por sexta vez consecutiva el punto de partida de The Ocean Race, una continuidad que refuerza la especialización de la ciudad en grandes eventos náuticos y consolida su papel en el calendario internacional. El president ha subrayado que esta experiencia acumulada se traduce en capacidad organizativa, infraestructuras modernas y una ciudadanía acostumbrada a vivir y disfrutar este tipo de acontecimientos.

Más allá del impacto económico y turístico, el president ha insistido en que The Ocean Race representa también un compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad y la investigación científica aplicada a los océanos. La regata se ha convertido en una plataforma para sensibilizar sobre la protección marina y promover proyectos que contribuyen a frenar el cambio climático y a cuidar los ecosistemas marinos. En este sentido, Pérez Llorca ha resaltado que la colaboración entre instituciones, organización y comunidad científica permite aprovechar la visibilidad del evento para trasladar mensajes de responsabilidad ambiental a la ciudadanía.

Etapa más larga

En cuanto a las novedades de la edición de 2027, se ha anunciado que la salida desde Alicante incluirá la etapa más larga de los 53 años de historia de la competición, con una travesía inaugural de 14.000 millas náuticas hasta Auckland (Nueva Zelanda). Esta característica refuerza el carácter épico y de resistencia de la prueba, situando a la ciudad de Alicante en el arranque de una de las rutas más exigentes del deporte de la vela. El president ha incidido en que este hito incrementará la atención internacional sobre el evento y sobre el puerto alicantino, con el consiguiente efecto positivo en la proyección exterior del territorio.

El director ejecutivo de The Ocean Race, Mirko Groeschner, en Fitur 2026. Iván Villarejo

Para acompañar la salida de The Ocean Race 2027, la Generalitat está diseñando un amplio dispositivo de actividades educativas, deportivas y lúdicas en el recinto del Muelle de Levante, con el objetivo de convertir la cita en una auténtica fiesta abierta a toda la ciudadanía. El programa incluirá visitas escolares, talleres centrados en la sostenibilidad marina, prácticas de vela ‘Try Sailing’, competiciones náuticas, conciertos y diferentes propuestas pensadas para todos los públicos.

Estas actividades, de carácter gratuito, buscan acercar la náutica a la población, fomentar hábitos respetuosos con el entorno marino y ofrecer un espacio de convivencia y ocio para familias y personas de todas las edades.

La Generalitat pretende que este conjunto de acciones alrededor de The Ocean Race sirva para promover valores como la náutica, la sostenibilidad y la inclusión, aprovechando la gran afluencia de visitantes y la atención mediática que concentra la salida de la regata. El Muelle de Levante se configurará como un punto de encuentro en el que se combinarán divulgación ambiental, práctica deportiva y entretenimiento, con una programación diseñada para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el mar y con el deporte. Pérez Llorca ha concluido que el compromiso del Consell con The Ocean Race se mantendrá como una apuesta estratégica para seguir generando riqueza, empleo, identidad y oportunidades para la Comunitat Valenciana.