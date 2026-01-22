Benidorm lleva a Fitur su nuevo cerebro digital para gestionar playas, movilidad y servicios urbanos: CORE

Benidorm ha aprovechado su presencia en Fitur 2026 para mostrar cómo la tecnología se ha convertido en la columna vertebral de la gestión urbana y turística a través de Benidorm CORE, su nueva plataforma de gestión de ciudad y destino. Esta herramienta integra todos los datos que generan la sensórica y las soluciones inteligentes desplegadas en los últimos años para mejorar la toma de decisiones, optimizar servicios y ofrecer más información útil a residentes y turistas.​

En el escaparate de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el alcalde, Toni Pérez, definió Benidorm CORE (City Operating Resource & Environment) como un entorno operativo de recursos que supone un salto cualitativo en la gobernanza de la ciudad. La plataforma se concibe como un espacio donde se recopilan y analizan datos procedentes de múltiples fuentes tecnológicas, lo que permite gestionar con mayor eficacia los servicios municipales, anticiparse a escenarios coyunturales y responder de forma más ágil ante necesidades concretas de la ciudadanía y de quienes visitan el destino.​

Durante la presentación en la Plaza Central del ‘stand’ de la Comunitat Valenciana, el concejal de Presidencia, Juan Díaz, y la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, detallaron el funcionamiento de esta infraestructura digital ante representantes institucionales y del sector turístico. Entre los asistentes figuraban el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, y la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, junto a varios ediles de la corporación municipal, lo que evidenció el carácter estratégico del proyecto para el modelo de ciudad.

​Benidorm CORE se estructura en dos grandes espacios: uno interno, orientado a la gestión municipal, y otro abierto de datos, de acceso libre para la ciudadanía, con especial foco en la información vinculada a las playas. Este componente de ‘open data’ permite que residentes y visitantes consulten en tiempo real datos prácticos que afectan a su día a día, al tiempo que la administración trabaja con un nivel de información más profundo y conectado que antes.​

En el ámbito interno, la plataforma integra datos sobre calidad del agua, consumo hídrico, movilidad, aparcamientos, ocupación de playas, meteorología, calidad del aire o control de vertidos. Todos estos espacios de datos se cruzan en un sistema integral de gestión, enlazado con cuadros de mando que facilitan decisiones más rápidas y precisas, basadas en evidencias y no en intuiciones, como subrayó Leire Bilbao al presentar Benidorm CORE como una verdadera infraestructura de decisiones.​

La capa sensorial desplegada en la ciudad constituye el origen de la información que nutre la plataforma, transformando los datos en inteligencia aplicada a la gestión diaria. Entre las fuentes destacan las boyas inteligentes instaladas en las playas de Poniente y Levante, el sistema de aparcamientos inteligentes en el entorno de la avenida Armada Española, las cámaras de control de aforos en las playas o el sistema de telelectura de contadores en comunidades de propietarios, todo ello alineado para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los servicios.​

Para los técnicos municipales, esta monitorización en tiempo real se traduce en más capacidad de anticipación y reacción ante incidentes o situaciones puntuales, como un eventual vertido. La información llega de manera inmediata a los cuadros de mando, lo que permite activar protocolos y adoptar medidas con mayor rapidez, incrementando las garantías en ámbitos tan sensibles como el medio ambiente, la seguridad o la gestión de flujos turísticos.

​Diez años después de que Benidorm utilizara Fitur para defender la necesidad de gestionar el turismo de forma inteligente, con normas, esfuerzo en gobernanza y apuesta firme por la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la tecnología, la ciudad se encuentra a las puertas de desplegar todo el potencial de Benidorm CORE. Han pasado además siete años desde que se convirtió en el primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo, un hito que ahora se refuerza con la inminente activación del portal ciudadano asociado a la nueva plataforma.​

En el horizonte inmediato está también la conexión de Benidorm CORE con la Plataforma Inteligente de Destino (PID) nacional impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo. Para facilitar esta integración y ampliar la sensórica y las herramientas de medición y gestión, el Ayuntamiento ha licitado el proyecto ‘Benidorm Integra con la PID’, financiado con algo más de 3 millones de euros procedentes de fondos europeos, lo que consolidará a la ciudad en la vanguardia de la digitalización turística y urbana.​

Uno de los elementos más visibles para el ciudadano será el portal Smart Playas, que pone a disposición de cualquier usuario mapas interactivos con información actualizada y sencilla de consultar. A través de este portal se puede conocer la ocupación de las playas en tiempo real para elegir el mejor momento o zona, así como la disponibilidad de aparcamiento inteligente en el entorno de Poniente, ayudando a planificar desplazamientos, reducir la congestión y mejorar la accesibilidad al litoral.​

El portal Smart Playas ofrece además datos ambientales clave, como la calidad de las aguas de baño, la calidad del aire, la información meteorológica o la radiación solar. Estos indicadores resultan especialmente útiles para planificar la jornada en la playa de forma responsable, fomentando un disfrute del litoral más seguro y alineado con los objetivos de sostenibilidad que el municipio viene impulsando en los últimos años.​

Benidorm CORE se integra en el proyecto ‘Benidorm, Destino Turístico Inteligente y Sostenible’, impulsado por el Ayuntamiento y la entidad pública Red.es y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo Plurirregional de España. Este marco de colaboración y financiación europea permite avanzar en un modelo de ciudad que utiliza la tecnología para simplificar la vida cotidiana, mejorar la relación entre visitante y residente y reforzar la protección del espacio público, especialmente sus playas.​

Toni Pérez enfatizó que Benidorm no digitaliza para parecer más inteligente, sino para funcionar mejor, gobernar con evidencias, mejorar la experiencia turística y avanzar en sostenibilidad y calidad de vida. De esta manera, la ciudad consolida un modelo en el que la innovación y la gestión de datos se ponen al servicio de las personas, reforzando su posición como referente internacional en turismo inteligente y destino sostenible.