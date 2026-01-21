Pérez Llorca anuncia 10M de euros extra en promoción y Cano apunta un aumento del 5,4% de los turistas foráneos

Foto de familia de la delegación de la Comunitat Valenciana en Fitur 2026 con Juanfran Pérez Llorca y Marián Cano al frente. H.F.

La consellera de Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, ha presentado en la inauguración de Fitur 2026 un balance “histórico” del turismo en 2025 y unas previsiones “muy optimistas” para 2026, que consolidan al turismo como gran motor económico de la región. Según ha subrayado, el modelo turístico valenciano no solo atrae visitantes, sino que también genera empleo, riqueza y oportunidades en el territorio.

Según sus cifras, en 2025, la Comunitat Valenciana recibió un total de 30 millones de turistas, de los cuales 12,5 millones fueron visitantes internacionales. El gasto turístico internacional alcanzó los 15.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% respecto al año anterior.

Así, el turismo se ha consolidado como motor económico de la Comunitat Valenciana, con 300.000 empleos vinculados al sector. Además, el empleo juvenil ligado al turismo creció un 4,5%, lo que confirma el liderazgo del sector en la creación de oportunidades laborales para los más jóvenes.

Cano ha defendido que el modelo turístico valenciano es ya un referente por su capacidad para atraer visitantes y, al mismo tiempo, generar economía en toda la cadena de valor. Ha insistido en que el principal reto ahora es gestionar este éxito para que redunde en un mejor equilibrio territorial y en beneficios repartidos por todo el mapa de la Comunitat.

En su intervención, la consellera ha marcado el objetivo de avanzar hacia un turismo más inteligente, más sostenible y más competitivo en los próximos años. Este enfoque pretende reforzar la calidad del destino, diversificar la oferta y seguir apostando por la innovación y la digitalización del sector.

De este modo, las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo récord de visitantes extranjeros, con una estimación de 13,1 millones de turistas internacionales (5,4%). En el mercado nacional, se esperan 17,4 millones de turistas, lo que consolidaría el peso del visitante español como pilar clave del destino.

Además, durante su intervención, la consellera ha vuelto a reivindicar la ampliación y mejora de los aeropuertos de la Comunitat Valenciana. Ha defendido que unas infraestructuras aeroportuarias modernas y dimensionadas al crecimiento previsto son esenciales para sostener el aumento de turistas y mejorar la conectividad internacional.

Inversión extra

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado una inversión extraordinaria de 10 millones de euros adicionales al plan de medios anual, que ascenderá en conjunto a los 19 millones de euros, para promocionar la Comunitat Valenciana en el mercado nacional e internacional.

El jefe del Consell ha señalado que “se trata de la mayor campaña de publicidad puesta en marcha por la Generalitat en la historia y nace desde el impulso que nos da recibir 12 millones de turistas internacionales al año, por lo que era indispensable reforzar nuestra promoción internacional”.

Así, ha destacado que “aquí se llega atraído por nuestras playas, zonas de interior, ciudades, gastronomía, cultura y patrimonio pero se vuelve por la manera mediterránea de ver y compartir la vida en una tierra que se ofrece, por eso no solo se visita, sino que se vive”.

El jefe del Consell ha señalado que, desde la Generalitat, “queremos que nuestro turismo siga siendo sinónimo de calidad y excelencia” por lo que ha avanzado tres medidas adicionales al aumento presupuestario y que “se sumarán al trabajo que estamos realizando”.

La primera iniciativa será la creación de la Mesa de Conectividad Turística de la Comunitat Valenciana que, tal y como ha trasladado Llorca, “se tratará de un foro liderado por la Generalitat en el que identificaremos y traeremos nuevas rutas, prestando especial atención a mercados estratégicos como Estados Unidos y Asia”.

En este sentido, ha manifestado que “un destino mejor conectado, especialmente por vía aérea, siempre será más competitivo y no podemos desperdiciar éxitos como los que están viviendo los aeropuertos de Valencia y Alicante que siguen batiendo récords de pasajeros”.

La segunda medida consistirá en activar un Plan Especial de Mejora y Modernización de playas que consistirá en mejorar accesos, mobiliario, señalética, sostenibilidad ambiental y calidad de los servicios para que reflejen la excelencia mediterránea.

Como tercera propuesta, el president ha avanzado que, “ya que el turismo es un elemento que equilibra y vertebra el territorio, desarrollaremos un Programa de Marketing Turístico para Municipios de Interior porque la Comunitat Valenciana también es montaña y bosque, cultura y naturaleza así como patrimonio y raíces”.

Al respecto, este nuevo programa apoyará la promoción turística de pueblos y comarcas del interior de nuestro territorio, con un objetivo doble: generar oportunidades económicas y fijar población.